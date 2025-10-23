Loly Vázquez toma posesión como concejala de Badajoz y asume las competencias de Protección Animal y Sanidad

Loly Vázquez vuelve a convertirse en concejala del Ayuntamiento de Badajoz por segunda vez. Lo hace ocupando el hueco que dejó Sol Giralt tras ser nombrada secretaria general de Economía de la Junta de Extremadura. Hasta el momento de su toma de posesión, ocurrida en la mañana de este jueves durante el pleno ordinario del mes de octubre, las áreas de Giralt las asumió la edil Elena Salgado, que mantuvo las que ya tenía asignadas.

Desde este jueves, Vázquez toma el relevo de partes de las funciones de Salgado y comenzará a trabajar en dichas áreas. Según ha indicado Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, tras la sesión plenaria, la nueva concejala asumirá las competencias de Protección Animal, Sanidad, Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Médicos. Estas eran las que se le encomendaron a Salgado cuando se inició la legislatura.

Por tanto, Elena Salgado mantendrá las competencias de Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento y Universidad Popular. Además, también suma la de Relaciones con Portugal, que hasta el momento el alcalde no había asignado tras la salida de Giralt. Se hace así porque, según ha detallado Gragera, "Ifeba y las Relaciones con Portugal tienen la necesidad de tratarse de manera conjunta, puesto que no solo es la institución ferial de Badajoz, sino que es, de facto, también la institución ferial del Alentejo portugués".

"Una bellísima persona, trabajadora y valiente"

El primer edil ha deseado a la nueva concejala popular que le "vaya muy bien, que tenga muchos éxitos y aciertos en la gestión". En este sentido, el alcalde precisa que "sus éxitos serán los de la ciudad".

Así, ha señalado que "no es ninguna novata, tiene experiencia política también en este ayuntamiento", ha recordado señalando que ya estuvo al frente de "parte de estas delegaciones" en la legislatura pasada. Gragera ha augurado que "lo va a hacer fenomenal" y ha transmitido la alegría que sienten con su llegada: "Estamos muy contentos de tenerla en el equipo".

Loly Vázquez recibe de manos del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, su medalla de concejala. / J. H.

Loly Vázquez aportará "mucha experiencia vital y profesional", ha dicho Ignacio Gragera que ha destacado que "lleva mucho tiempo compaginando su labor profesional con la política". En cuanto a la experiencia de vida, el presidente de la corporación municipal ha precisado que le ha trasmitido a su nueva compañera la importancia de "tener puntos de vista generacionales diferentes". Ella se convierte en la mayor del grupo y, por tanto, "en la persona con más experiencia".

"Es una bellísima persona, muy trabajadora y muy valiente", ha definido Gragera que ha indicado que tiene arrojo "en la toma de decisiones y va a venir a sumar y a generar otro clima más favorable todavía a este ayuntamiento".

Segunda ocasión

Loly Vázquez ya formó parte de esta corporación en la anterior legislatura, cuando aparecía en las listas que encabezaba Francisco Javier Fragoso. Inicialmente, no entró, como ha ocurrido esta vez, pero sí lo hizo en enero de 2023 cuando Francisco Javier Pizarro, concejal de Juventud, presentó su dimisión tras dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía. Su primera ocasión como concejal duró a penas unos meses.

Los concejales de todos los grupos políticos y el no adscrito le han dado la bienvenida a la corporación y han deseado grandes aciertos en el terreno político. La nueva concejala ha contado con el acompañamiento de parte de su familia y del alcalde de Llerena, localidad natal de Vázquez, entre otras personas.