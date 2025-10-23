El proyecto para construir el parking disuasorio junto a Puerta de Palmas en Badajoz amplía su presupuesto en un millón más

El historial para la construcción del aparcamiento disuasorio que el Ayuntamiento de Badajoz tiene proyectado en la avenida de circunvalación Reina Sofía tiene un nuevo capítulo. El pleno ha aprobado en la sesión plenaria del mes de octubre, celebrada este jueves, un cambio de finalidad de dos partidas presupuestarias para aumentar la financiación de esta intervención tras quedar desierta la última licitación. Concretamente, se han incrementado con 1.092.458 euros más y la cuantía total supera los 5,2 millones.

Ninguna empresa se presentó a la anterior licitación. En cierta medida, esto ocurrió, según informan desde el equipo de gobierno del ayuntamiento, por el aumento de los costes que se está viviendo en los últimos años. "Los costes de los materiales han subido casi un 100% en tres o cuatro años", indica Carlos Urueña, concejal de Vías y Obras que especifica que solo el hormigón ha visto incrementado su precio "más de un 20% el último año".

Más costes y menos empresas

A esta situación se suma otra realidad: "Cada vez hay más demanda de obras, porque hay muchísimas obras, y cada vez menos empresas disponibles", asegura Carlos Urueña, concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Badajoz. Esto provoca que los costes a la hora de contratar a las propias empresas sean más gastos. Al haber menos mano de obra y menos empresas, estas "eligen las obras que para ellos son económicamente más rentables".

De la misma forma, Urueña ha reconocido que el proyecto planteado junto a Puerta de Palmas es "una obra complicada, las empresas necesitan una clasificación especial y contamos con menos empresas disponibles. Hay pocas empresas que tengan dicha clasificación, solo empresas grandes y sus costes generales, son más altos", ha puntualizado. Este pudo ser otro de los condicionantes que pudieron provocar que "se quedara desierta" esta obra y espera que con el incremento de un millón de euros más, desde el equipo de gobierno, entienden que "los costes van a ser asumibles para las empresas".

La intención del concejal de Vías y Obras es que se pueda publicar en noviembre en la plataforma de contratación y que el inicio de las actuaciones se produzca "entre febrero o marzo". El plazo de ejecución para hacer realidad el nuevo parking disuasorio en Badajoz es de 14 meses, aunque podrían ser menos.

Modificación presupuestaria

El incremento en la financiación de esta nueva infraestructura ha sido posible gracias a una modificación presupuestaria y un cambio de finalidad de otra partida que se ha debatido en dos puntos en el pleno ordinario del mes de octubre celebrado este jueves. El responsable de argumentar estos puntos ha sido Javier Gijón, el concejal de Economía y Hacienda. En su exposición ha detallado que se derivan a esta obra 1.092.458 euros más mediante dos procedimientos. Por un lado, a través de una modificación con competencia del alcalde por un valor de 1.033.740 y, por otro, con otra partida de 58.718 euros que debe contar con la autorización del pleno porque corresponden a distintas áreas.

Marcelo Amarilla, concejal de Vox ha pedido que "se afine más el cálculo para próximos proyectos", aunque argumentó que su voto sería positivo por la "necesidad de los aparcamientos" en el centro de Badajoz. Sandra Caballero, concejala socialista ha coincidido con Amarilla al señalar que se trata de "una infraestructura vital para la ciudad", pero ha criticado que tengan que retirar fondos del proyecto de recuperación del molino de los Moscoso para incorporarlo a la dotación presupuestaria del parking.

Gijón ha justificado el incremento de la cuantía destinada para este aparcamiento por el incremento de los costes de materias, servicios y obras. Y ha recordado que la recuperación del mencionado molino, situado en la margen derecha muy próximo al pabellón deportivo de Las Palmeras, estaba dotada con más de 750.000 euros, pero que el proyecto de rehabilitación no se podía acometer, ya que la propiedad no era del ayuntamiento. El propietario del inmueble originalmente es Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que lo cedió hace años a Endesa. En estos momentos, la empresa eléctrica tiene que devolver a la CHG el bien y tras ello, mediante "la segregación de parcelas" ceder o vender al consistorio dicho inmueble.

Como estos trámites burocráticos se estiman largos, "en lugar de tener paralizado desde 2023 ese crédito, se va a emplear ese dinero" para acometer la obra en el nuevo parking y así que pueda "revertir a la sociedad con un plan que está estudiado", ha dicho Gijón. La votación de los dos puntos ha contado con los votos a favor de PP, Vox y el concejal no adscrito, Carlos Pérez Romero, y la abstención del PSOE.

Recuperación de la Alcazaba

En la misma comisión que los puntos anteriores, la de Economía, Hacienda y Patrimonio, se ha aprobado por unanimidad otro expediente de cambio de finalidad para invertirlo en el derrumbe de parte de un lienzo de la Alcazaba junto a la torre de Espantaperros. En concreto, la partida contempla 175.000 euros que se obtienen de una serie de créditos que se tenían disponibles y de restos de la enajenación de la antigua sede de Ifeba.

Amarilla ha recordado que el ayuntamiento cuenta con un contrato de mantenimiento y conservación de las fortificaciones desde hace cinco años y cree que deberían haber sido conscientes de la necesidad de actuar en ese rincón de la muralla porque las manchas de humedad eran visibles en el tramo que se derrumbó en agosto. Caballero, por su parte, ha recordado que según un informe técnico la recuperación del tramo entre la puerta del Capitel y Espantaperros está valorado en 2,6 millones de euros y ha pedido celeridad a la hora de buscar financiación para poder acometer las intervenciones.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha explicado que el equipo de gobierno está pendiente de poder optar a la convocatoria de ayudas denominadas 2% Cultural que dependen del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En su momento, se obtuvo la financiación, entonces era el 1,5%, pero fue insuficiente como consecuencia del aumento de los costes y no pudo acometerse. Por ello, han vuelto a presentar desde entonces este proyecto a esta convocatoria de ayudas para poder recuperar ese tramo de Alcazaba.

El primer edil confía que en los próximos meses puedan obtener esta ayuda que supondría un alto porcentaje del dinero necesario para rehabilitar esta parte del recinto amurallado. Según ha podido saber este diario, todo apunta a que en el mes de diciembre volverán a convocarse estas ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa.

Al inicio de esta sesión plenaria se ha guardado un minuto de silencio por la reciente muerte de Guillermo Fernández Vara.