Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sergio, persona sin hogar en Badajoz: "No queremos ser invisibles"

Cáritas realiza una performance en la plaza Conquistadores para hacer visible esta realidad y 'derribar' el muro que no permite ver los sueños de quienes no tienen techo

VIDEO | Cáritas 'derriba' muros e en Badajoz por las personas sin hogar

VIDEO | Cáritas 'derriba' muros e en Badajoz por las personas sin hogar

Santi García

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Sergio trabajaba como vendedor de seguros a comisión en Badajoz. Su economía no era boyante, pero siempre había podido pagar sus facturas. Una mala racha laboral hizo que su vida se tambaleara y se le acumularan las deudas. Fue desahuciado del piso del alquiler en el que vivía y acabó en la calle con 42 años. Cinco días y cinco noches pasó al raso, hasta que, a través de un amigo, contactó con Cáritas. «Lo que más sentía era inseguridad», recuerda.

A mediados de diciembre del año pasado llegó al Centro Hermano y desde febrero ocupa uno de los nuevos pisos de Cáritas en Suerte de Saavedra. Ha realizado un curso de gestión de residuos urbanos y la próxima semana empezará las prácticas en una empresa.

Sergio, difuminado, delante del muro, este jueves por la tarde.

Sergio, difuminado, delante del muro, este jueves por la tarde. / Santi Garcí­a

«Mi vida ha mejorado bastante. Me he sentido acompañado, me han ayudado económicamente, pero, sobre todo, a organizarme, porque era una persona muy dejada para todo», reconoce.

Sergio ha sido uno de los asistentes al acto organizado este jueves por la tarde por Cáritas de Mérida-Badajoz en la plaza Conquistadores, dentro de la campaña ‘Nadie sin hogar 2025’, que este año tiene como lema ‘Sin hogar, pero con sueños’. El de Sergio es ser independiente de nuevo: «Quiero encontrar un trabajo y, cuando tenga ingresos, alquilar un piso solo o compartido». No pretende desvincularse del todo de Cáritas, sino que quiere seguir colaborando con la oenegé en el futuro para ayudar a otras personas que se encuentren en su misma situación.

«Las personas sin hogar somos muchas veces invisibles y no queremos serlo», asegura Sergio. Para hacerse visibles y sensibilizar a la sociedad, se ha realizado una performance, en la que todos juntos derribaron el ‘muro de los derechos vulnerados' y abrieron un puente a los sueños, que representaron con cartelas mientras coreaban una canción compuesta por una compañera de la oenegé.

Fotografía de grupo de los participantes, con los carteles con sus sueños.

Fotografía de grupo de los participantes, con los carteles con sus sueños. / Santi García

«Tienen anhelos y retos, pues que vivan una situación desgraciada no quiere decir que no sean iguales a los demás», ha defendido Víctor Martínez Lozano, director del centro de emergencia de Cáritas. En lo que va de año, por este recurso han pasado 161 personas. Actualmente, están cubiertas sus 28 plazas y hay lista de espera.

En cuanto a las viviendas de Cáritas para personas sin hogar en Suerte de Saavedra, hay 7 familias acogidas (11 adultos y 14 menores) y en los pisos individuales y compartidos, otras 50.

Además, en otras viviendas autogestionadas dependientes de la oenegé de la Iglesia residen 31 y, a través del programa de ayuda al alquiler, de pisos o habitaciones que financia la Junta, la oenegé ha atendido a otras 15 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Sergio, persona sin hogar en Badajoz: "No queremos ser invisibles"

Sergio, persona sin hogar en Badajoz: "No queremos ser invisibles"

Apnaba celebra 35 años de compromiso con una gala en el Teatro López de Ayala

Apnaba celebra 35 años de compromiso con una gala en el Teatro López de Ayala

El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa se plantea trabajar en el Ejército

El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa se plantea trabajar en el Ejército

El proyecto para construir el parking disuasorio junto a Puerta de Palmas amplía su presupuesto en un millón más

El proyecto para construir el parking disuasorio junto a Puerta de Palmas amplía su presupuesto en un millón más

Loly Vázquez toma posesión como concejala y asume las competencias de Protección Animal y Sanidad

Loly Vázquez toma posesión como concejala y asume las competencias de Protección Animal y Sanidad

Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca se estrena como Fiesta de Interés Turístico regional

Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca se estrena como Fiesta de Interés Turístico regional

El Ayuntamiento de Badajoz sustituirá los codos de la red de abastecimiento que pasan por el puente de la universidad

El Ayuntamiento de Badajoz sustituirá los codos de la red de abastecimiento que pasan por el puente de la universidad

La CHG invierte más de 150.000 euros al año en la limpieza del entorno del Guadiana en Badajoz

La CHG invierte más de 150.000 euros al año en la limpieza del entorno del Guadiana en Badajoz
Tracking Pixel Contents