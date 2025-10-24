La archidiócesis de Mérida-Badajoz estrena logotipo: "Una imagen coherente, respetuosa y reconocible en todos los contextos"

La archidiócesis de Mérida-Badajoz estrena una nueva identidad visual corporativa. Esta iniciativa entra dentro del proceso de modernización comunicativa que ha emprendido esta institución de la Iglesia. Según detalla la archidiócesis, el nuevo logotipo "refleja la tradición, la misión pastoral y la apertura al diálogo con el mundo contemporáneo".

Este rediseño lo ha ejecutado la empresa Ciceronpol, una agencia de comunicación afincada en Badajoz y que ha trabajado para responder a la "necesidad de actualizar la imagen institucional". El principal objetivo es "adaptarse a los nuevos entornos digitales y físicos". Lo hacen "sin perder de vista el legado histórico que acompaña a la archidiócesis desde el siglo III".

Nueva identidad

El nuevo logotipo viene acompañado de un escudo simbólico y una paleta cromática "cuidadosamente seleccionada" que buscan "transmitir solemnidad, cercanía y espiritualidad".

El nuevo logo integra "elementos clave" para la institución pacense como el crismón cristiano. Este está inspirado en los hallazgos arqueológicos de la "domus de Mérida". Las formas irregulares del diseño evocan a las "tallas de piedra de los primeros cristianos en Emerita Augusta". Por su parte, la cruz patriarcal es "símbolo de la sede arzobispal y las letras griegas alfa y omega aluden a Cristo como principio y fin", definen en una nota de prensa.

Detalle del crismón aparecido en la domus de Mérida, a la izquierda, y su recreación digital, a la derecha. / La Crónica

Los tonos burdeos, blanco, gris y oro son los que componen la nueva paleta de colores. "Todos ellos seleccionados por su carga simbólica y funcionalidad comunicativa". Además, las tipografías roboto, bauer bodoni y alegreya completan el sistema gráfico garantizando "legibilidad, elegancia y calidez" en todos los soportes.

"No es solo un logotipo"

La archidiócesis a través de una nota de prensa explican que "no es solo un logotipo", se trata más bien de "un sistema integral de comunicación que se aplicará en documentos oficiales, cartelería, publicaciones, redes sociales y materiales de merchandising". Todas sus utilidades y versiones están registradas en el manual de identidad corporativa y recoge "pautas claras para su uso". Todo con el fin de asegurar "una imagen coherente, reespetuosa y reconocible" en todos los contextos.

"Para la archidiócesis de Merida Badajoz es importante esta renovación de la imagen institucional porque comunicar bien también es evangelizar", asegura Ana Belén Caballero, portavoz de la archidiócesis. En este sentido, señala que "en un mundo que cambia la archidiócesis ha querido dar un paso adelante y renovar así su identidad visual sin perder sus raíces".

Además, asevera que "esta imagen no es solo estética porque es una herramienta pastoral" y busca "adaptarse con coherencia a todos los espacios donde la Iglesia está presente".

No es el único cambio que implementa la Iglesia pacense, también han realizado una renovación importante en la página web oficial, www.meridabadajoz.net. "Ahora ofrece una experiencia más accesible, moderna y alineada con los valores de la archidiócesis", indican.

Con estas modificaciones en su imagen y en su espacio online desde esta institución señalan que supone "reafirmar el compromiso con una comunicación institucional que sea fiel a su misión evangelizadora, abierta al diálogo y capaz de conectar con las personas en el mundo actual".