Suceso

Cinco heridos en un accidente de tráfico en Cabeza del Buey

El siniestro ha consistido en un golpe por alcance a la salida de la localidad

Hospital de Talarrubias

Hospital de Talarrubias / Juntaex

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Cinco personas han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico en Cabeza del Buey. Las víctimas están en estado leve y tres de ellas (un hombre de 71 años, una mujer de 68 y otra de 64) han sido trasladadas al Hospital de Talarrubias. Mientras que las otras dos, una mujer de 37 años y un niño de cinco, no han precisado traslado.

El accidente, que ha consistido en un golpe por alcance, ha ocurrido en la EX-104, en el punto kilométrico 67-68, en la salida de Cabeza del Buey en dirección a Castuera.

El siniestro ha ocurrido sobre las 11.40 de la mañana, cuando el 112 Extremadura recibía la llamada de la emergencia. Hasta el lugar se han desplazado una UME, una ambulancia convencional y agentes de la Guardia Civil.

