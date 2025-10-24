Suceso
Cinco heridos en un accidente de tráfico en Cabeza del Buey
El siniestro ha consistido en un golpe por alcance a la salida de la localidad
Cinco personas han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico en Cabeza del Buey. Las víctimas están en estado leve y tres de ellas (un hombre de 71 años, una mujer de 68 y otra de 64) han sido trasladadas al Hospital de Talarrubias. Mientras que las otras dos, una mujer de 37 años y un niño de cinco, no han precisado traslado.
El accidente, que ha consistido en un golpe por alcance, ha ocurrido en la EX-104, en el punto kilométrico 67-68, en la salida de Cabeza del Buey en dirección a Castuera.
El siniestro ha ocurrido sobre las 11.40 de la mañana, cuando el 112 Extremadura recibía la llamada de la emergencia. Hasta el lugar se han desplazado una UME, una ambulancia convencional y agentes de la Guardia Civil.
