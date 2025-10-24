Expertos alemanes del Camino de Santiago visitan el Centro de Interpretación de los Caminos Jacobeos de Monesterio

El grupo, integrado por 7 expertos en el Camino de Santiago, recorre durante esta semana el trazado extremeño de la Vía de la Plata, desde Monesterio, hasta Baños de Montemayor. Pertenecen a varias asociaciones alemanas de Amigos del Camino de Santiago. Entre ellos, informa la Junta de Extremadura, dos catedráticos universitarios de Historia Medieval y Turismo. En su transitar por la región, están conociendo el potencial turístico de localidades como Monesterio, Zafra, Mérida, Alange, Alcuéscar, Cáceres, Cáparra, Hervás, etc.

Iniciaron recorrido el pasado miércoles, 22 de octubre, con una visita al Centro de Interpretación de los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular de Monesterio. Se trata de un espacio que ofrece al peregrino todos los trazados del Camino de Santiago que transitan por el sur de España y Portugal. Un proyecto inaugurado en el año 2022, para sustituir al antiguo museo Alba Plata que, se abre al visitante en cinco grandes bloques basados en otras tantas temáticas como el Camino de Santiago y las peregrinaciones, los Caminos Jacobeos, los Caminos del Oeste Peninsular y la Vía de la Plata.

Nada mejor para el conocimiento previo de la ruta, que una visita a este centro de interpretación. A través de paneles interactivos, secciones y audiovisuales, el caminante se adentra en un itinerario por donde transcurren caminos históricos, en los que se funden las calzadas romanas con las vías pecuarias, convirtiéndose en itinerario cultural y corredor natural.

Actividades

Durante su estancia en Extremadura se han programado rutas de senderismo y en bicicleta, visitan monumentos y albergues para peregrinos, participan en un safari por la dehesa, para descubrir el origen del jamón ibérico, así como otras actividades relacionadas con la gastronomía, la naturaleza y el patrimonio de la región.

Con este viaje, la Dirección General de Turismo quiere difundir la Vía de la plata en Alemania, como uno de los itinerarios clásicos de peregrinación a Santiago de Compostela. 300 kilómetros por territorio de Extremadura que “sigue los pasos de la calzada romana que vertebre el oeste de la Península Ibérica”. Esta vía jacobea incide la Junta de Extremadura, ofrece a su paso, “restos de la calzada original, puentes romanos, ciudades construidas en esa época, como Mérida y Cáparra, termas en el balneario de Baños de Montemayor y otros recursos patrimoniales”. Un recorrido, “jalonado de ciudades y pueblos monumentales, paisajes de dehesas, llanos y sierras y una gastronomía rica y variada”.