Suceso
Herida una trabajadora en el colegio de Herrera del Duque tras sufrir un síncope y caerse
La víctima, de 26 años, ha sido trasladada al Hospital de Talarrubias con un trauma craneal
Una trabajadora ha resultado herida este viernes tras sufrir un síncope y caer hacia atrás en el colegio Fray Juan de Herrera, en Herrera del Duque. La víctima, de 26 años, presenta un trauma craneal leve y ha sido trasladada al Hospital de Talarrubias.
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 17.00 horas de la tarde, cuando el 112 Extremadura recibía el aviso de la emergencia.
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús