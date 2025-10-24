Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Herida una trabajadora en el colegio de Herrera del Duque tras sufrir un síncope y caerse

La víctima, de 26 años, ha sido trasladada al Hospital de Talarrubias con un trauma craneal

CEIP Fray Juan de Herrera

CEIP Fray Juan de Herrera / Google

La Crónica de Badajoz

Una trabajadora ha resultado herida este viernes tras sufrir un síncope y caer hacia atrás en el colegio Fray Juan de Herrera, en Herrera del Duque. La víctima, de 26 años, presenta un trauma craneal leve y ha sido trasladada al Hospital de Talarrubias.

El accidente laboral ha ocurrido sobre las 17.00 horas de la tarde, cuando el 112 Extremadura recibía el aviso de la emergencia.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

