El programa de Dinamización Turística de Diputación trae 10 actividades a la comarca de Tentudía

La Diputación Provincial de Badajoz acaba de poner en marcha, 48 actividades, en 8 comarcas de la provincia, para promocionar sus recursos y convertir el turismo en motor y desarrollo. A través del Programa de Dinamización Turística de Comarcas, estas actividades se están llevando a cabo entre los meses de octubre y diciembre en las comarcas de Campiña Sur, Sierra Suroeste, Tentudía, La Siberia, Vegas Altas, Vegas Bajas, Zafra-Río Bodión y Los Baldíos.

De entre todas las comarcas, Tentudía es el territorio con un mayor número de actividades. Concretamente, se han programado 10 acciones que incluyen rutas senderistas y en moto, visitas a las cuevas de Fuentes de León y el Monasterio de Tentudía, o, talleres pastoreo y elaboración de quesos.

Las dos primeras actividades se programaron para el pasado día 18 de octubre, ‘Kayaking & Dehesa Adventure’ en Segura de León y en el embalse de Tentudía y la historia del castillo y la contadora de estrellas. Para este sábado, 25 de octubre, se ha programado una actividad denominada, ‘Castaños mágicos y delicias por la naturaleza’, en Cabeza la Vaca, que incluye una ruta de senderismo entre castaños con visita y degustación en una quesería. El domingo, día 26, habrá una ruta en moto por los paisajes de la comarca con degustación final de quesos.

Fuentes de León y Tentudía

Las rutas se retomarán el sábado, 8 de noviembre, con la actividad denominada, ‘Cuevas de Fuentes de León: un viaje al interior de la tierra’. Además de la visita guiada a las cuevas, los participantes serán obsequiados con un picnic de productos locales. Quienes tengan la posibilidad de acceder a las actividades del domingo, día 9 de octubre, participarán en la actividad, ‘La cima con alma: Tentudía’, que incluye una ruta cultural por el Monasterio y el Conventual de Calera de León, con degustación gastronómica.

El día 15 de noviembre, sábado, la actividad se centrará en una experiencia de pastoreo con cabras y una cata de quesos en una quesería ecológica. ¡Abracadabra, quesos ecológicos de Mamá Cabra!, es el denominativo de esta propuesta con epicentro en Bodonal de la sierra. Para el domingo, día 16, se ha programado una ruta fotográfica guiada, en Fuente de Cantos y Bienvenida, con la que capturar el patrimonio dee la zona con el teléfono móvil.

En Monesterio y Montemolín

El recorrido del programa de Dinamización Turística finalizará en Tentudía los días 22 y 23 de noviembre. El sábado, día 22, Monesterio acogerá la actividad denominada ‘Tradición Ibérica y Micológica’; una ruta gastronómica sobre el jamón ibérico y la micología de la localidad. El domingo, se realizará una visita teatralizada al patrimonio de Montemolín con una representación final en su corrala.

La organización explica que, todas las actividades son gratuitas, para un máximo de 35 personas por cada una de ellas. Las inscripciones pueden realizarse los lunes previos a cada actividad en la dirección web, www.dip-badajoz.es/actividadesturisticas