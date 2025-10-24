En busca de una familia tras quince años sin salir de un patio en Montijo: esta es la historia de Runi

Durante quince años, la vida de Runi se redujo a un pequeño patio. No conocía la calle, ni las caricias, ni los paseos, ni una cama donde dormir. Su historia, publicada por la protectora Amor Animal, de Montijo (Badajoz), se ha hecho viral esta semana y ha emocionado a miles de personas en redes sociales.

Runi, un mestizo de Yorkshire de entre 13 y 15 años, fue cedido recientemente por su familia a la asociación después de pasar toda su vida en el mismo espacio. “Llegó con el pelo tan largo que no podía ni ver ni orinar bien”, explican desde Amor Animal. “Le dimos un baño y lo pelamos. Bastaron unas tijeras y unas manos llenas de amor para que por fin levantara la cabeza"..

Pese a la falta de cuidados, el perro está sano y conserva una vitalidad sorprendente. “Es sociable, se lleva bien con otros perros, con gatos y con personas. Es muy agradecido y solo quiere estar acompañado”, cuenta Trejo. A sus quince años, no tiene dientes —probablemente por la mala alimentación—, pero su carácter alegre ha conquistado a quienes lo conocen.

En apenas unos días, la publicación sobre su historia acumula miles de me gusta en Instagram y ha sido compartida cientos de veces. Desde la protectora aseguran que espera que la gran acogida de los usuarios sirva para encontrarle una familia definitiva.

“Lo más triste es que, en solo un mes, ha pasado por cuatro casas de acogida. Empieza a adaptarse y enseguida tiene que cambiar. No entiende por qué vuelve a quedarse solo”, explica la voluntaria.

Desde Amor Animal recuerdan que los animales mayores son los que más difícil lo tienen para ser adoptados. Por eso, insisten, el caso de Runi: “después de 15 años de espera, merece una familia que no lo cambie por nada", concluyeron.

Quienes quieran ofrecerle un hogar pueden contactar con la asociación a través de WhatsApp (693 424 296) o del correo amoranimal015@gmail.com. Runi puede viajar a otras provincias si encuentra la familia que lo quiera para siempre.