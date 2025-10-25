Medina pone el foco en el impulso del sector empresarial de Don Benito

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha puesto en valor la fortaleza del tejido empresarial local y el papel de la cooperación público-privada durante el desayuno organizado por la Asociación del Parque Empresarial, celebrado en el día de ayer y en el que anunció nuevas inversiones y proyectos destinados a impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo en la localidad.

Medina destacó que Don Benito y sus polígonos son hoy un referente industrial en Extremadura, fruto del trabajo conjunto entre empresarios, asociaciones, administraciones y trabajadores. En esa línea, avanzó la instalación de una planta de biomasa, una iniciativa que considera “un paso más hacia la economía verde y el empleo sostenible” y que demuestra, dijo, la capacidad del municipio para atraer proyectos vinculados a la innovación y la sostenibilidad.

La alcaldesa explicó que el Ayuntamiento trabaja para ofrecer una administración más ágil, cercana y eficaz, con medidas que faciliten la implantación y el crecimiento de empresas. Entre las actuaciones previstas, citó la mejora de los accesos a los polígonos, el refuerzo de las redes de saneamiento y abastecimiento y la renovación del alumbrado público, con el objetivo de hacer de Don Benito “una ciudad moderna y atractiva para invertir”.

En materia de suelo industrial, advirtió de que la oferta municipal está prácticamente agotada, aunque existen más de 60 hectáreas en la zona norte, este y oeste del polígono San Isidro que podrían urbanizarse y dar lugar a un nuevo impulso empresarial. Medina subrayó que el Ayuntamiento seguirá incluyendo partidas específicas en los presupuestos para mejorar las zonas industriales y mantener su competitividad dentro del mapa regional.

Reconocimiento

Durante el acto, la regidora reconoció la labor de la gerente de la asociación por sus 14 años de dedicación, así como la del presidente, Ángel Lozano, por su compromiso con la consolidación del parque empresarial. También recordó la figura del exalcalde Mariano Gallego, impulsor del polígono de San Isidro, como ejemplo de quienes “entendieron que el progreso se construye de la mano de los empresarios”. De igual forma, Medina entregó a Lozano una placa de reconocimiento a su labor al frente del colectivo empresarial durante todos estos años.

En otro orden de asuntos, la primera edil dombenitense remarcó que la tasa de paro se sitúa en el 10,8%, un dato que atribuyó al esfuerzo conjunto entre empresas, administración y trabajadores. Añadió que el consistorio mantiene su apoyo al comercio local, al que definió como “motor de atracción comarcal”, y al emprendimiento joven, con programas de formación, asesoramiento y acceso a servicios municipales.

En materia de vivienda, apuntó que ya existen iniciativas privadas para desarrollar nuevas zonas residenciales, mientras que el Ayuntamiento trabaja en la puesta en marcha de promociones en parcelas de titularidad municipal con el objetivo de facilitar el acceso, especialmente a los jóvenes. “El crecimiento económico debe ir acompañado de oportunidades para vivir y desarrollarse aquí”, sostuvo.

Entre los proyectos estratégicos, la alcaldesa mencionó el aeródromo, concebido como un centro de formación, innovación y transporte ligero, que tendrá un efecto multiplicador sobre distintos sectores productivos. También destacó el carril bici entre Don Benito y Villanueva, que creará un entorno “más seguro, amable y moderno”, así como la carretera sur, que reforzará la conexión entre ambas ciudades.

Nuevas inversiones

En el capítulo de inversiones, recordó que los fondos FEDER permitirán movilizar casi 9,5 millones de euros de financiación europea y una inversión total cercana a los 11 millones, destinados a mejorar los servicios públicos, la movilidad urbana y las infraestructuras básicas. Finalmente, Medina expresó su deseo de que la localidad de Don Benito se convierta en un futuro próximo en sede de una universidad privada de Extremadura, un proyecto que, según defendió, supondría atraer talento joven, generar empleo cualificado y fortalecer el tejido económico y social.

Con estas iniciativas, la alcaldesa subrayó que la ciudad “camina con paso firme hacia un modelo de desarrollo basado en la innovación, la sostenibilidad y las oportunidades”.