Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente

Badajoz estrena una nueva forma de vivir la ciudad. Ya no se trata solo de mirar sus monumentos o recorrer sus calles históricas, sino de resolver sus secretos. El responsable de ello es David Martín de la empresa Escape Room Badajoz, fundada y dirigida por él. Martín ha puesto en marcha una experiencia urbana que combina ocio, cultura y turismo: 'Código Badajoz', un escape room exterior que invita a descubrir la capital pacense a través de enigmas y pruebas que se desarrollan al aire libre.

Esta nueva experiencia está diseñada para turistas, pero también para pacenses que quieran descubrir la ciudad de una manera diferente y entretenida. Con esta nueva propuesta, el responsable de Escape Room Badajoz quiere sacar la experiencia de las cuatro paredes.

Pistas repartidas por la ciudad

"La historia de esta actividad versa sobre un explorador de Badajoz que viaja para hacer las Américas. Cuando regresa, la gente le preguntaba por su fortuna, pero Gaspar de la Serna —que es como se llama el personaje ficticio— entiende que la verdadera fortuna no fue el dinero, sino el cambio interior que vivió", relata David Martín.

Esa idea de transformación personal se traslada a los jugadores. "Con este sentido, De la Serna quiere que ese cambio de chip lo vivan sus vecinos. Por eso escondió una serie de acertijos por la ciudad para que los pacenses hicieran ese mismo viaje interior que él desarrolló", relata el creador. Los participantes deberán seguir las pistas que el explorador dejó repartidas por los lugares más emblemáticos de Badajoz: la Plaza Alta, la Plaza de España, la Puerta de Palmas, el Parque de Castelar, Santo Domingo, San Atón o el Paseo de San Francisco, entre otros.

Durante el recorrido, los jugadores se toparán con preguntas que mezclan historia, observación y lógica. "Por ejemplo, se preguntará por el animal oculto en una de las puertas de la Catedral, el número de arcos que separan dos puntos concretos de la Plaza Alta o las estrellas que se encuentran en la fuente del Museo Arqueológico", enumera Martín. Cada pista resuelta lleva a la siguiente ubicación, configurando una especie de gymkana cultural que transforma el paseo en una aventura.

El objetivo, insiste el responsable, es doble: fomentar el conocimiento local y atraer turismo de calidad. "La intención es que las personas de Badajoz conozcan de una manera diferente la ciudad y, principalmente, que los visitantes de otros puntos del país puedan descubrir los lugares más significativos de la capital pacense", asegura.

Diversión y turismo

Aunque 'Código Badajoz' todavía no se ha comercializado oficialmente, la expectación crece gracias a las redes sociales. En su cuenta de TikTok (@escaperoombadajoz) ya se pueden ver vídeos promocionales en los que los jugadores aparecen recorriendo las calles con mapas, resolviendo enigmas y celebrando sus logros frente a los monumentos. En ellos, la empresa juega con el suspense y el humor para generar curiosidad.

Dos turistas juegan al nuevo escape room en la plaza Alta de Badajoz. / La Crónica

El proyecto ha estado en fase de pruebas durante varios meses. "Ya la han hecho varios grupos de personas. Hay algunos de Huelva y otros de Badajoz que ya la han disfrutado, y el resultado es muy positivo", destaca. Y añade con una sonrisa: "Los pacenses se lo toman como una competición y luchan por terminar cuanto antes".

La experiencia no solo ofrece diversión, sino también una nueva manera de recorrer el patrimonio urbano. Los jugadores, móvil en mano, observan con más atención que nunca los detalles arquitectónicos, las esculturas o las fuentes. Según explica Martín, muchos participantes confiesan que descubren rincones que nunca habían notado, a pesar de pasar a diario por ellos. "Nuestros participantes ya me han dicho que nunca habían recorrido su ciudad con tanto ojo".

Evolución del escape room en Badajoz

Martín recuerda los inicios de su empresa con cierta nostalgia. "Empezamos probando en el local de un amigo, en la calle Doctor Lobato, allá por 2018", explica. "Fue una aventura casi artesanal", añade. Poco después se trasladaron al Espacio Convento, en la calle Joaquín Costa, donde han consolidado su actividad con dos salas de escape room que ya son referencia en la región.

Escape Room Badajoz sigue creciendo y diversificando su oferta. Además de 'Código Badajoz', cuentan con dos juegos de interior en el Espacio Convento y otras dos experiencias de gran éxito: el cluedo en vivo 'Honor y traición' y el party game 'Plata o plomo'.

Con esta nueva aventura urbana, el escape room deja de ser un juego de interior para convertirse en una forma de turismo activo y cultural. Badajoz se transforma en un tablero de enigmas donde cada pista cuenta una historia, y cada rincón puede revelar un secreto.