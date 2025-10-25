Vecinos de Valdepasillas piden que el desfile del Carnaval de Badajoz termine en Sinfoniano Madroñero

La Asociación de Vecinos de Valdepasillas, Perpetuo Socorro y Ordenandos ha puesto en marcha una campaña de apoyo para solicitar que el desfile del segundo domingo del Carnaval de Badajoz finalice en la Avenida Sinforiano Madroñero. La iniciativa cuenta con la implicación de distintos sectores del barrio, especialmente de la hostelería y el comercio, que ya están firmando el documento promovido por la entidad vecinal.

La asociación recuerda que organiza este desfile desde que el Carnaval de Badajoz fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2023. En la actualidad, el recorrido discurre por la avenida Godofredo Ortega y Muñoz y concluye en la plaza de La Molineta, con una longitud aproximada de 200 metros. Según señala la asociación en su escrito, tanto los participantes como el público asistente les han trasladado que el tramo “se queda corto y pasa demasiado rápido, sin poder lucir las comparsas y grupos que participan”.

Ante esa situación, la asociación considera que su barrio reúne las condiciones adecuadas para albergar el cierre de esta jornada. “Nuestro barrio —explican— cuenta por amplitud y espacios con unas posibilidades enormes para dar a la fiesta un carácter más participativo, que permita tanto a las comparsas como a los hosteleros y empresarios disfrutarla y compartirla”.

La propuesta pretende ampliar los espacios del Carnaval más allá del centro y de San Roque, integrando también a Valdepasillas como escenario activo de la celebración. En su escrito, la junta directiva sostiene que la Avenida Sinforiano Madroñero “daría al Carnaval esa entrada a otros barrios de la ciudad” y permitiría ofrecer “un recorrido más fluido y un broche distinto” a la fiesta.

El documento, difundido entre establecimientos y entidades del barrio, subraya que la petición responde también a la demanda de “muchos ciudadanos, sectores de la hostelería y otros servicios” que apoyan el cambio. La asociación insiste en que la avenida cuenta con “espacios y dimensiones adecuadas” para garantizar un cierre “seguro y cómodo tanto para el público como para los grupos participantes”.

Por ello, invitan a los negocios y vecinos a firmar la propuesta, incluyendo el sello del establecimiento, con el objetivo de que el ayuntamiento valore la posibilidad de incorporar este cambio en la programación del Carnaval de 2026. “Si estás de acuerdo con nuestra valoración —señalan—, te pedimos que firmes y pongas el sello de tu establecimiento mostrando tu apoyo para que el próximo Carnaval de 2026 incluya un gran desfile final en la Avenida Sinforiano Madroñero”.