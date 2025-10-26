Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XII Duatlón Cross Monesterio

Luis Prieto de Triatlón Don Benito y María Carrasco de Jerez de los Caballeros ganan el Duatlón de Monesterio

Por parejas, las más rápidas fueron, Sergio Rodríguez-Damián Parras y M.ª Remedios Mendoza-Irene Cascajosa. El primer local, Carlos Ramayo

La alcaldesa destaca el impacto económico en hostelería y alojamientos y la promoción del municipio con premios en forma de Jamón de Monesterio

Podio de ganadores del XII Duatlón Cross Monesterio

Podio de ganadores del XII Duatlón Cross Monesterio / Rafa Molina

Rafael Molina

Monesterio

 En una tarde soleada, de temperaturas muy agradables, con bastante público y casi un centenar de atletas, se celebró el XII Duatlón Cross de Monesterio, que volvió a reunir a lo más granado de la región en esta disciplina deportiva. Organizada por el ayuntamiento de la localidad y la Federación Extremeña de Triatlón, en colaboración con la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz, esta última institución, con circuito propio, la prueba se desarrolló en los espacios naturales y casco urbano de Monesterio, con salida, meta y zona de transición, en el pabellón multiusos del recinto ferial.

 Las condiciones climatológicas ayudaron a superar los cronos de la pasada edición. Además, la de este año, unificó los recorridos, agrupando las distancias de las pruebas individuales y por parejas; 2,8 Km de carrera a pie; 12 Km de ciclismo y una tercera vuelta al primer circuito, a pie, de 1,4 Km.

Podio femenino

Podio femenino / Rafa Molina

Ganadores

 Los ganadores absolutos de la prueba masculina fueron, Luis Prieto de Sosa, de Triatlón Don Benito, con un tiempo de 00:44:39; seguido de Sergio Sotelo Nieto, del CD Triatlón Zamora, con crono de 00:46:45 y el atleta no federado, Hugo Márquez Vera, que cruzó meta con un tiempo de 00:46:47.

 La prueba femenina la lideró María Carrasco Rivera, del Triatlón Almendralejo, (01:03:47). El mejor local fue el no federado, Carlos Ramayo Calderón, con un tiempo de 00:58:28.

 En modalidad parejas, (exclusiva de esta competición en todo el circuito provincial), los ganadores fueron, Sergio Rodríguez-Damián Parras, del Triatlón Don Benito, (00:52:40). Segunda plaza, para Fidel Macarro-Pablo Mateos, no federados, con un crono de 00:53:07.

 En parejas femeninas, las más rápidas fueron María Remedios Mendoza-Irene Cascajosa, del Triatlón Almendralejo, (00:53:44). Se clasificaron en segunda posición, Lucía Castro-Celia Pinilla, del CAPEX, (01:02:28). En modalidad de parejas mixtas, las primeras en cruzar meta fueron, Claudia Díaz-Miguel Parras y Rosa María Morcillo-Miguel Ángel Parras, ambas parejas del Triatlón Don Benito.

Los más veteranos de la prueba

Los más veteranos de la prueba / Rafa Molina

Impacto para el municipio

 Tanto desde la Federación como por parte del ayuntamiento, sus máximos responsables destacaron la “consolidación” de esta prueba en el calendario regional. Del mismo modo, subrayaron la “importancia y el impacto económico” que, para el municipio supone organizar esta prueba: “Por sus características, quienes practican este deporte viajan en familia, con lo que, comen y se alojan en la localidad”, manifestó la alcaldesa, Loli Vargas. Además, como mejor reclamo publicitario, los ganadores recibieron premios en forma de Jamón de Monesterio y lotes de productos ibéricos. En el avituallamiento, todos los participantes recibieron bocadillo de Jamón de Monesterio. La alcaldesa excusó la presencia del concejal de deportes, “por motivos familiares”.

 La entrega de premios contó con la presencia de la alcaldesa, Loli Vargas; el concejal de Turismo, Guillermo Robledo, la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz; la presidenta de la Federación Extremeña de Triatlón, Carolina Méndez y la dinamizadora deportiva de la mancomunidad, Esperanza Boza.

Salida de las categorías inferiores

Salida de las categorías inferiores / Rafa Molina

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Luis Prieto de Triatlón Don Benito y María Carrasco de Jerez de los Caballeros ganan el Duatlón de Monesterio

Luis Prieto de Triatlón Don Benito y María Carrasco de Jerez de los Caballeros ganan el Duatlón de Monesterio

Una familia denuncia al SES por ocultar una prótesis cerebral y alterar informes médicos tras una operación

Una familia denuncia al SES por ocultar una prótesis cerebral y alterar informes médicos tras una operación

Un nuevo reto por las calles de Badajoz: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente la ciudad

Un nuevo reto por las calles de Badajoz: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente la ciudad

Diego Sánchez Cordero ya es eterno en su querido Don Benito

Diego Sánchez Cordero ya es eterno en su querido Don Benito

Instituto de Cerro Gordo: vecinos de la barriada piden que el compromiso presupuestario no se quede en papel mojado

Instituto de Cerro Gordo: vecinos de la barriada piden que el compromiso presupuestario no se quede en papel mojado

50 voces se dan cita en Badajoz para sonar en el Festival de la Canción de Extremadura

50 voces se dan cita en Badajoz para sonar en el Festival de la Canción de Extremadura

Medina pone el foco en el impulso del sector empresarial de Don Benito

Medina pone el foco en el impulso del sector empresarial de Don Benito

Vecinos de Valdepasillas piden que el desfile del Carnaval de Badajoz termine en Sinfoniano Madroñero

Vecinos de Valdepasillas piden que el desfile del Carnaval de Badajoz termine en Sinfoniano Madroñero
Tracking Pixel Contents