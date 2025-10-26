De un taller de Badajoz a la gran pantalla: Cafarela crea un vestido para el último taquillazo de Prime Video

Es la cuarta película más vista esta semana en España. 'Culpa nuestra', producida por Amazon Estudios de la mano de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, se estrenó en España el pasado 16 de octubre. Este filme es la tercera parte de una saga basada en los libros del mismo nombre. Con decenas de miles de lectores nacionales e internacionales, muchos eran los que esperaban con ansias el estreno de esta entrega. Una de las que más ganas tenía de verla, sin embargo, era la diseñadora pacense Maribel Martín.

El cerebro y alma de la marca Cafarela llevaba mucho tiempo guardando un gran secreto: de su taller de Badajoz había salido el vestido de novia que Noah, el personaje protagonista, llevaba en su boda. "El vestido estaba listo dos años y medio antes del estreno pero nadie sabía nada porque teníamos un contrato de confidencialidad. Si no, hubiésemos desvelado el final de la película", asegura.

Un vestido diferente

Todo comienza para Martín en 2023. Otra diseñadora extremeña, Laura Manuela, trabajaba como ayudante de vestuario en el rodaje de esta película. Cuando se enteró de que buscaban un vestido de novia poco convencional, habló de Cafarela a la diseñadora de vestuario. "Ella se puso en contacto conmigo para hacerme la propuesta", explica Martín.

El vestido es blanco, pero corto y con cortes en la espalda. "Es atípico, no estamos acostumbrados a verlo en diseños de novia. Es un diseño moderno en el que el patrón esta trabajado con cortes asimétricos, muy característicos en mis diseños. La cola era discreta y no iba complementado con velo", desgrana la diseñadora. Con él "quería mostrar que aún manteniendo la esencia de nuestro estudio podemos adaptarnos a todo tipo de novias y de bodas".

Crear esta pieza que acabaría luciendo la actriz Nicole Wallace llevó su tiempo. En el taller pacense se hicieron tres bocetos. La fusión de dos de ellos dio como resultado el diseño definitivo.

Una vez definido, eligieron los tejidos. "Estuvimos trabajando en el estudio durante los meses de verano de 2023", señala. En aquel momento, solo se había estrenado la primera película de la saga. "Tras verla te haces a la idea de la forma de ser de Noah y siguiendo las sugerencias de la figurinista fuimos definiendo como sería el diseño. Uno de los requisitos por ejemplo es que el vestido fuera corto".

La distancia, a pesar de lo que pueda parecer, no fue un problema a la hora de llevar a cabo las pruebas. "Una vez que nos mandaron las medidas de Nicole hicimos el patrón como hacemos con todas nuestras clientas". Tras hacer la pieza, se envió al set de rodaje. "A diferencia de con el resto de nuestros diseños, no fui yo quien le probó, ya que las pruebas las hicieron las responsables de vestuario de la película. Una vez hecha las rectificaciones nos lo enviaron y en nuestro estudio se corrigió y terminó, dejándolo listo".

Ver el vestido en la gran pantalla

Dos años en silencio y una fecha que se acercaba en el calendario. Octubre de 2025 llegó y, con él, el aterrizaje de la película en la plataforma de contenidos audiovisuales.

Martín se sentó a ver la película y su diseño en movimiento, como hace casi cada semana con las invitadas que salen vestidas de su taller para sus eventos. La ilusión, sin embargo, era un poco mayor. "¡Ha sido muy emocionante! Ten en cuenta que llevamos esperando mucho tiempo el estreno y estábamos con muchas ganas", confiesa.

Tras haber vivido la experiencia de trabajar mano a mano con una producción conematográfica, solo le quedan ganas de repetir. "Todo el equipo nos lo ha puesto muy fácil, yo estaría encantada".