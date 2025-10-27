32 funcionarios y tres trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza

El Ayuntamiento de Badajoz mantiene en vilo a 35 trabajadores de la corporación. 32 de ellos son funcionarios y otros 3 de personal laboral. Todos ellos han ascendido mediante promoción interna hace, mínimo, cuatro meses. Estos profesionales piden información al consistorio y agilidad a la hora de tramitar su cambio de categoría.

En concreto, son 19 auxiliares administrativos funcionarios y otros tres con contrato laboral, y 13 guardas de parques y jardines los que llevan meses esperando que su situación cambie. "Habitualmente es un proceso que se resuelve en un mes o mes y medio, lo que tardan en convocar un pleno ordinario", detalla David de la Montaña, representante sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Badajoz. Ese es, precisamente, el paso al que esperan todos los trabajadores, que el pleno municipal apruebe su cambio de categoría profesional, aunque previamente es la mesa de negociación quien tiene que aceptarlo.

Cuándo ascenderán, en el aire

22 auxiliares administrativos reclaman al ayuntamiento agilidad para lograr ese ascenso tan luchado. "Lo llevamos muy mal porque además vemos en nuestra sección que sí que hay cosas que salen", lamenta Begonia Martínez, auxiliar administrativo en Recursos Humanos del consistorio. Como ella, otros cinco compañeros también trabaja en el departamento que tramita las contrataciones y los cambios contractuales. Además, hay otros trabajadores de idéntica categoría afectados en otras muchas áreas del ayuntamiento como Juventud, Tesorería, Ifeba o Servicios Sociales, entre otros. Su fase de promoción interna comenzó en diciembre del pasado año cuando hicieron el primer examen, la segunda prueba se desarrolló el mes de febrero y todo el proceso se finalizó en junio.

19 funcionarios han conseguido ascender a administrativo. Idéntica situación ocurre con otros tres trabajadores que, en su caso, son personal laboral, es decir, no tienen su plaza en propiedad. Este concurso de promoción interna finalizó en junio. Desde entonces, esperan que el ayuntamiento haga efectivo su ascenso. Begonia Martínez critica esta demora que puede alargarse aún más: "En el caso de no resolverse antes del 15 de noviembre nos iríamos hasta febrero. Ese día se cierra el presupuesto del año en curso y no se vuelven a abrir hasta final de enero".

Dos años y medio de espera

Una situación que empeora si se pone el foco en los guardas de parques y jardines. En su caso, el proceso de mejora laboral se inició el 17 de mayo de 2023. Dos años y medio después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el inicio siguen esperando que se complete. "El 26 de febrero terminamos el proceso. Hicimos los dos exámenes y entregamos la documentación necesaria", afirma José Antonio Manzano. Es guarda de parques y jardines y aprobó la promoción interna que lo convertirá en agente medioambiental.

Desde febrero espera que el ayuntamiento apruebe su ascenso y el de otros 12 compañeros. "La última vez que nos prometieron que se iba a resolver fue a principios de octubre. Nos dijeron que iba en el pleno de ese mes, pero cuando vimos el orden del día no aparecía", asevera. En su caso y en el de la mayoría de compañeros lleva 28 años trabajando en el ayuntamiento y ver que se sigue demorando su mejora laboral les afecta: "Estamos tristes. No vemos el final a este camino. Sabemos que se va a realizar, pero hasta que no lo veamos firmado no nos lo creeremos. Estamos con los ánimos bajos", reconoce Manzano.

Ocho meses más tarde, siguen a la espera. Han sido muchos contratiempos que han ido retrasando la aprobación del cambio de categoría profesional. "En mayo fue por el hackeo de la web del ayuntamiento y cada mes es una cosa diferente. Ya no nos lo creemos", asegura. Su última prueba la realizaron en diciembre de 2024, en poco tiempo se cumple un año y los trabajadores lo toman con ironía: "Siempre se dice que las cosas de palacio van despacio, pero estas van mucho más despacio todavía", critica José Antonio Manzano.

Mucho dinero perdido

"Cada mes que pasa, es dinero perdido", asegura este guarda de parques y jardines. Aunque él desconoce en cuánto dinero se traducirá el cambio de categoría, Begonia Martínez lo cifra en "más de 250 euros al mes por cada trabajador" lo que está dejando de abonar el ayuntamiento. "Desde el 1 de octubre el ayuntamiento tiene responsabilidad patrimonial sobre nosotros y podemos reclamar como administrativos", afirma esta trabajadora.

Esta situación ya la han puesto en conocimiento del alcalde: "Le hemos preguntado por escrito si hay algún impedimento para cambiar modificar nuestra situación y en el caso contrario que sepan que están incurriendo en una responsabilidad patrimonial", afirma Martínez. Ella tiene claro que va a pedir esa responsabilidad al ayuntamiento y cree que el resto de sus compañeros harán lo mismo. "Es un dinero que es de mi casa y estamos cansados de tanto retraso", afirma. Este no es solo de plazos de ejecución tras la resolución, sino de la convocatoria.

Tareas pendientes

Del mismo modo, Martínez señala que no es la única tarea pendiente por parte del consistorio, hay otra promoción interna que todavía no se ha convocado y que existe la promesa desde hace mucho tiempo: "Los peones del ayuntamiento están a la espera para poder ascender". Según detalla, son más de 50 trabajadores que permanecen pendientes de que se abra su proceso de aumento.

Esta es una de las medidas de mejoras en materia de recursos humanos que se recogían en los presupuestos de 2025. Además, estas también contemplaban "promociones internas, principalmente del grupo AP a C2; hablamos del reconocimiento de algunos complementos retributivos de determinado personal; la implantación del teletrabajo, somos la única administración a nivel autonómico que sigue sin implementar esta herramienta; la regulación de jornadas de colectivos especiales; o la ampliación de jornada de otros colectivos", enumera David de la Montaña que confirma que "todo está en el aire a expensas de la negociación iniciada en los presupuestos 2025 para poder materializarlo a lo largo del 2026".

Por ello, afea que "se está hablando de los presupuestos de 2026 cuando los de 2025 en materia de personal no están ejecutados".