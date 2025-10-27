Aparatoso incendio en una antigua fábrica de plásticos en Don Benito

Un aparatoso incendio declarado en la tarde de este lunes ha arrasado una nave industrial dedicada al reciclaje de plásticos en Don Benito, provocando gran expectación y alarma entre los empresarios y vecinos del polígono San Isidro, lugar en el que se ubica el recinto que se vio afectado por las llamas.

El fuego, que comenzó poco después de las seis de la tarde, afectó a las instalaciones de la empresa Plásticos de Miguel, actualmente sin actividad. Sin embargo, según parecen indicar los primeros indicios, el abundante material plástico acumulado en su interior habría facilitado la rápida propagación de las llamas, que llegaron a alcanzar parcialmente a una nave contigua.

Imagen del incendio. / S. S.

Rápida intervención

Efectivos del Parque de Bomberos de Don Benito-Villanueva trabajaron intensamente durante varias horas para controlar el incendio y evitar que se extendiera a otras instalaciones próximas. Asimismo, también intervinieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que establecieron un perímetro de seguridad y regularon el tráfico en la zona.

Aunque los daños materiales son considerables, no se han registrado heridos y, según fuentes municipales, la situación quedó finalmente bajo control, aunque los bomberos trabajaron en el lugar hasta bien entrada la noche.