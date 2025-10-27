Suceso
Aparatoso incendio en una antigua fábrica de plásticos en Don Benito
El suceso se produjo a última hora de la tarde de este lunes en el polígono San Isidro de Don Benito y no hubo daños personales
Samuel Sánchez
Un aparatoso incendio declarado en la tarde de este lunes ha arrasado una nave industrial dedicada al reciclaje de plásticos en Don Benito, provocando gran expectación y alarma entre los empresarios y vecinos del polígono San Isidro, lugar en el que se ubica el recinto que se vio afectado por las llamas.
El fuego, que comenzó poco después de las seis de la tarde, afectó a las instalaciones de la empresa Plásticos de Miguel, actualmente sin actividad. Sin embargo, según parecen indicar los primeros indicios, el abundante material plástico acumulado en su interior habría facilitado la rápida propagación de las llamas, que llegaron a alcanzar parcialmente a una nave contigua.
Rápida intervención
Efectivos del Parque de Bomberos de Don Benito-Villanueva trabajaron intensamente durante varias horas para controlar el incendio y evitar que se extendiera a otras instalaciones próximas. Asimismo, también intervinieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que establecieron un perímetro de seguridad y regularon el tráfico en la zona.
Aunque los daños materiales son considerables, no se han registrado heridos y, según fuentes municipales, la situación quedó finalmente bajo control, aunque los bomberos trabajaron en el lugar hasta bien entrada la noche.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús