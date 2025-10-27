Calera de León acoge unas jornadas sobre el maestre Pelay Pérez Correa

Dentro de los actos conmemorativos con el 750 aniversario del fallecimiento de Pelay Pérez Correa, que viene organizando la Hermandad de la Virgen de Tentudía, en colaboración con el ayuntamiento de Calera de León y la Diputación Provincial de Badajoz, la localidad acogió entre los días 24, al 26 de octubre, unas jornadas sobre el maestre, con las que “reconocer el ámbito histórico de un personaje fundamental” para el territorio de Tentudía, “realzando su figura y enalteciendo su memoria”.

En la apertura de las jornadas, Elías López Contreras, hermano mayor de la Hermandad de la Virgen y organizador del evento, justificó la actividad, ante la necesidad de poner en valor la figura y los hechos históricos que rodean a este personaje, “sus conquistas en tierras del sur… los fueros que otorgó a poblaciones de nuestro entorno y el gran aporte religioso-mariano que el maestre legó a estas tierras como epicentro de un fenómeno de devoción mariana que traspasó límites y fronteras”.

La jornada inaugural contó con la presencia de Francisco Javier Moreno Soltero, Vicario Episcopal; Javier Cano, director del Centro de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura; Joaquina Rebollo, alcaldesa de la localidad; Fernando Vargas-Zúñiga y Mendoza, Caballero de la Orden de Santiago y consejero-fiscal del Real Consejo de las Órdenes Militares; el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de Tentudía, Elías López Contreras y Manuel López Fernández, cronista oficial y coorganizador de las jornadas.

Restauración de la azulejería

En su intervención, Javier Cano, además de hacer referencia a la última restauración de recubrimiento cerámico de la tumba del maestre Pérez Correa, (en el Monasterio de Tentudía), adelantó que, en breve, se continuará con la restauración del conjunto de la cerámica de Tentudía.

Durante esta primera jornada se dio lectura a un amplio mensaje remitido desde el ayuntamiento de Barcelo (Portugal), municipio al que pertenece la freguesía de Fralaes, lugar de nacimiento del maestre Pelay Pérez Correa, en el que se deseó, “éxito a las jornadas” y la posibilidad de realizar futuros proyectos conjuntos.

El sábado, día 25, se desarrollaron 4 ponencias: ‘Del islam al cristianismo. La orden de Santiago, paradigma en el suroeste de la provincia de Badajoz en el siglo XIII’, a cargo del doctor en Historia, Ángel Bernal Estévez; ‘La figura histórica del maestre Pelay Pérez Correa’, a cargo del profesor de la UNED, Manuel López Fernández; ‘Dimensión histórico-legendaria del maestre Pérez Correa. Hipótesis de interpretación de la leyenda de El Sol Parado, a cargo del profesor Elías López Contreras y ‘Trayectoria histórica de la vicaría de Santa maría de Tudía’, a cargo de Manuel López Fernández.

Clausura

La jornada de clausura, que se celebró en la iglesia del monasterio, se abrió con la ponencia titulada, ‘Arquitectura religiosa en la Orden de Santiago. Los casos de Santa María de Tudía y el Conventual de Calera’. A cargo de los arquitectos Manuel Fortea Luna y maría López Romero. A continuación, se presentó la “obra cumbre” del Renacimiento Español, (el retablo cerámico de Niculoso Pisano), a través de una escenificación teatral, acompañada por un cuarteto de cuerda. Para finalizar, se inauguró una sala dedicada a Pérez Correa.

Los actos de clausura contaron con la presencia de Luis Alfonso Hernández Carrón, secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta; Agustín Velázquez, delegado Episcopal de Patrimonio; la alcaldesa y el hermano mayor.