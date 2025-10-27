Colegio y Ayuntamiento de Monesterio celebran conjuntamente el Día Mundial de las Bibliotecas

En el año 1992, la Biblioteca Nacional de Sarajevo quedó totalmente destruida debido al conflicto bélico de los Balcanes. Desde 1997, cada 24 de octubre se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas, con el objetivo de promover la lectura y la importancia del acceso a la información.

Para conmemorar esta efeméride, la biblioteca escolar del colegio de Infantil y Primaria, El Llano y la biblioteca municipal Cervantes, han desarrollado una actividad destinada a incentivar el gusto por la lectura entre el alumnado, a través de un proyecto que conmemora el Día de la Mujer Escritora. Concretamente, la actividad ha tenido como hilo conductor la exposición que actualmente se exhibe en el hall de la biblioteca municipal, denominada, ‘Entre páginas… ellas’, vinculada al proyecto regional ‘Bibliotecas vivas’, cuyos contenidos ponen en valor la contribución de las mujeres a la literatura.

Las responsables de ambos centros de lectura, en colaboración con los tutores del alumnado, han trabajado con sus alumnos y alumnas sobre esta exposición a través de diferentes dinámicas, con la intención de conectar al alumnado con la temática que promueve el Plan de Fomento a la Lectura para reconocer la importancia de las mujeres escritoras.

Entre otras actividades, el alumnado participó en una lectura compartida y en un concurso de carteles realizados a través de la plataforma de diseño Canva, cuyos premios recayeron en los alumnos de 6º de Primaria, Manuel Cabezudo Chavero, Claudia Roldán Barrios y Alba Calderón Quiroga. Además, el alunado de 4º y 5º de Primaria ha realizado trabajos de mujeres escritoras, con los que se conformará una exposición paralela que, próximamente podrá ser visitada por el público.

Taller epistolar

Por otro lado, la Universidad Popular informa de una próxima actividad que, se celebrará el día 6 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, en la biblioteca Cervantes. Se trata de un taller incluido en el proyecto ‘Palabras en el camino’, con el que se busca tejer vínculos entre memoria, territorio y creación colectiva. Una sesión para leer y reflexionar sobre el ensayo, Tierra de Mujeres, de María Sánchez, que irá acompañado de un segundo taller de escritura epistolar.

El proyecto está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y organizado por la Fundación Ortega-Marañón, en colaboración con APUEX, biblioteca, Universidad Popular y ayuntamiento.

Finalmente, dentro de las propuestas que el centro municipal de lectura ofrece a lo largo de los próximos días, con motivo de la celebración Halloween, se anuncia un taller infantil, de maquillaje, disfraces y decoración, que se celebrará durante los días, 28, 29 y 30 de octubre, destinado a menores de más de 7 años. Las familias interesadas deben inscribir previamente a sus hijos e hijas en la casa de la cultura.