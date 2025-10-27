Un joven de 26 años resulta herido tras chocar su furgoneta contra una palmera en Don Benito

Un varón de 26 años ha resultado herido de carácter menos grave este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la avenida Valle de Don Benito, donde la furgoneta que conducía chocó contra una palmera, según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El siniestro se produjo en torno a las 12:49 horas y motivó la activación de una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (UME 3-1) y de la Policía Local de Don Benito, que intervinieron en el lugar.

El herido fue trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva tras ser atendido en el punto del accidente. Las causas del choque se investigan.