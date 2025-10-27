Suceso
La Policía Nacional interviene en un conflicto familiar en Los Colorines (Badajoz)
Los agentes resolvieron la situación sin practicar detenciones
Laura Rodríguez Díaz
La Policía Nacional ha tenido que volver a actuar en Los Colorines de Badajoz. El ambiente de la zona del barrio se tensó en la tarde de ayer, domingo, al producirse un conflicto familiar donde los agentes de este cuerpo se vieron obligados a actuar. Al parecer, no es la primera vez que la Policía Nacional tiene que intervenir con los susodichos. Los efectivos aparecieron en el epicentro de la reyerta inmediatamente tras recibir el aviso para mediar en ella.
Los protagonistas del conflicto eran todos miembros de la misma familia. Aparentemente, el motivo principal del conflicto fue una llamada en tono amenazante que desencadenó las revueltas posteriores por el barrio. Para cuando llegó el cuerpo policial, encontraron a varios familiares discutiendo entre sí. Los agentes tuvieron que mediar entre ellos para calmar la situación y evitar que el incidente tuviera mayor repercusión.
Sin detenciones
Después del tiempo en el que los agentes estuvieron presentes lograron apaciguar el clima de tensión. Estos recogieron los testimonios de las personas implicadas para determinar el origen del conflicto.
La resolución del incidente llegó cuando la policía realizó un parte de intervención en el que se describió lo ocurrido y los procedimientos llevados a cabo. En el mismo dejaron constancia de lo sucedido, pero no se practicó ninguna detención.
