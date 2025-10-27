Tensión en Valdepasillas: detenido un hombre tras un robo con arma blanca en plena calle

La noche del sábado se vivieron momentos de tensión en el barrio de Valdepasillas, cuando un hombre de 33 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras protagonizar varios incidentes con un arma blanca en plena vía pública.

Según han confirmado fuentes policiales, el arrestado fue detenido por un presunto delito de robo con violencia e intimidación en la plaza de la Autonomía Extremeña. Los agentes lograron reducirlo tras un forcejeo, empleando, como han indicado, «los medios necesarios» ante su resistencia y comportamiento agresivo.

De acuerdo con testigos presenciales y diversas fuentes consultadas por este diario, el individuo habría amenazado a varias personas en la zona, llegando a intentar robar a una de ellas antes de huir hacia las inmediaciones de La Molineta. En su recorrido, trató de refugiarse en un local y posteriormente en un portal cercano, donde finalmente fue localizado por los agentes.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias, y ya ha pasado a disposición judicial.

Hechos similares

El último suceso similar en Badajoz también relacionado con el uso de armas blancas tuvo lugar a finales del mes de septiembre. Un hombre fue enviado a prisión preventiva tras ser detenido como presunto autor de un atraco en un supermercado de San Fernando, concretamente de la cadena Día, donde accedió al local con un cuchillo de gran tamaño e intentó intimidar a los empleados antes de huir. La Policía Nacional mantiene abiertas ambas investigaciones.

El pasado mes de julio, otro suceso similar tuvo lugar en la pedanía de Gévora, cuya sucursal bancaria se convirtió en escenario de un atraco con arma blanca. Una persona accedió a las oficinas y amenazó a los trabajadores. Logró escapar con un cómplice que lo esperaba en un coche en el exterior. Pocos días después fueron localizados.