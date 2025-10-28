El ayuntamiento de Monesterio convoca el V Concurso de Fotografía Contra la Violencia de Género

El próximo día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género. En este contexto, y dentro de la programación de actividades que se desarrollarán en Monesterio, el ayuntamiento acaba de lanzar las bases de participación en un concurso de fotografía de esta temática que, en su quinta edición otorgará 200 € a la mejor instantánea y un segundo premio de 100 €.

El concurso está abierto a cualquier persona, mayor de 18 años, que presente imágenes, “necesariamente originales”, que no hayan sido premiadas en otros concursos, ni publicadas previamente en catálogos o exposiciones. En el caso de que aparezcan menores de edad, la organización, subraya la obligatoriedad de entregar, junto a las obras, una autorización firmada por madre, padre o tutor legal.

Las fotos podrán tomarse con cualquier cámara o soporte y podrán ser presentadas tanto en blanco y negro, como a color. Además, las bases permiten la modificación digital con programas de retoque fotográfico. Cada autor o autora podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías.

Envío

Quienes participen en el certamen fotográfico deberán remitir sus instantáneas en formato digital JPG, al correo electrónico, cculturamonesterio@hotmail.com. Las imágenes deben ir acompañadas de los datos personales del autor o autora, (nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto y email), título de la fotografía, fecha de captura, tamaño y técnica. Además, se deberá adjuntar una breve descripción sobre el motivo de la imagen.

Como en ediciones anteriores, el jurado estará integrado por las técnicas de la Oficina de Igualdad de la mancomunidad de Tentudía. Ellas, serán las encargadas de otorgar los dos primeros premios en metálico, cuya entrega tendrá lugar durante los actos centrales conmemorativos con el Día Internacional Contra la Violencia de Género.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse de manera personal, telefónicamente o a través de email, a la casa de la cultura de la localidad.

Cabe recordar que, en la pasada edición, la imagen ganadora fue presentada a concurso por la fotógrafa valenciana Begoña Cosin Moya. Bajo el título, ‘Prisionera’, la instantánea, en blanco y negro, presenta a una muñeca atrapada entre las manos de un hombre como símbolo de la prisión que supone este tipo de violencia.