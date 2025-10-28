Comienza el juicio contra el acusado de quemar a dos okupas en el estadio José Pache de Badajoz

El okupa del viejo estadio de fútbol José Pache de Badajoz que presuntamente intentó acabar con la vida de otros dos hombres prendiendo fuego y taponando la entrada del habitáculo en el que estos últimos residían, contiguo al suyo, se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial. Las dos víctimas, de 52 y 58 años, sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados en estado crítico por quemaduras e inhalación de humo.

El acusado, como adelantó este diario, se enfrente a 24 años de cárcel por dos delitos de asesinato en grado de tentativa en concurso ideal con otro de incendio. Esa la pena que solicita la fiscalía, que considera que concurre la atenuante analógica de alteración psíquica. El ministerio público, además, reclama una indemnización de 68.150 euros para una de las víctimas por las lesiones, secuelas, perjuicio estético y daño moral ocasionados; y 9.875 euros, para la otra, pendiente de que se determine en sentencia la suma que pudiera corresponderle por las secuelas.

Por su parte, la defensa, que ejerce Ildefonso Seller, niega los hechos y solicita que su representado sea absuelto. El acusado se encuentra actualmente cumpliendo condena por otra causa en el centro psiquiátrico de Sevilla, desde donde ha sido trasladado para asistir al juicio, que está previsto que se celebre en dos sesiones, martes y miércoles.

Con un mechero

Los hechos que se enjuician tuvieron lugar la noche del 10 de diciembre de 2023. Según el escrito de la fiscalía, el acusado utilizó un mechero para prender fuego al colchón que servía de puerta al habitáculo donde vivían los dos varones que resultaron heridos, «a sabiendas» de que ambos vivían allí. Uno de ellos estaba durmiendo en el interior en ese momento y el otro fuera, por lo que tras ver lo que supuestamente había hecho el procesado, apagó las llamas y se introdujo en la dependencia, tapando de nuevo la entrada al pensar que el fuego estaba extinguido.

Sin embargo, la combustión permaneció activa y las llamas se reavivaron, provocando una gran carga de humo. El perro de una de las víctimas lo alertó con sus ladridos y, al tratar de salir, se encontró con la entrada -única vía de acceso y salida- taponada. Según el ministerio público, el acusado había colocado sillas y puertas para impedir que salieran con el propósito «de acabar con sus vidas».

A consecuencia de las llamas y el humo, el varón de 58 años sufrió quemaduras de primer y segundo grado en la cara, brazos, manos, tórax y espalda e intoxicación por inhalación de humo, mientras que su compañero resultó herido con quemaduras de segundo grado en cuello y manos y también resultó intoxicado por la humareda.

Las lesiones de ambos fueron de carácter muy grave y de no haber recibido asistencia médica inmediata, podrían haber muerto.