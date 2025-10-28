Instituto Cristo del Rosario
Educación investiga un posible caso de acoso escolar en Zafra tras la denuncia de su madre: "Seré la voz que mi hijo no se atrevía a alzar"
Los familiares y vecinos del alumno, con trastorno del espectro autista menor, denuncian agresiones e insultos por parte de otros estudiantes y critican la falta de actuación del equipo directivo
La Consejería confirma que se está investigando el caso y que el protocolo por acoso escolar está abierto
La Inspección de Educación de la Junta de Extremadura investiga un posible caso de acoso escolar en el instituto Cristo del Rosario de Zafra. Desde la Consejería informan que "el protocolo de acoso está abierto por el centro y el asunto está en manos de la inspección, que mandó en la jornada de ayer a dos inspectores al lugar para reforzar el seguimiento y supervisar la correcta aplicación del protocolo".
El alumno afectado padece trastorno del espectro autista menor y, según relatan familiares y vecinos, "sufre agresiones, insultos e humillaciones por parte de otros estudiantes". Su madre señala que "le increpan y se meten con su condición y con su aspecto físico, humillándolo" y generándole "una sensación de miedo" que, asegura, está afectando a su bienestar emocional y a su asistencia al centro.
Además, a través de redes sociales, la madre ha lamentado "la falta de respuesta" por parte del equipo directivo del instituto, al que acusa de "no estar actuando como corresponde" ante los hechos.
Manifestación
Bajo el lema, 'Si no lo paran ellos, lo pararemos nosotros', cientos de padres, vecinos y alumnos del centro se manifestaron ayer en las puertas del mismo para mostrar su apoyo a este chico y su rechazo hacia el bullying, con el objetivo de conseguir que el equipo directivo del centro tome cartas en el asunto y actue contra los agresores.
La madre del chico afectado estaba a la cabeza, quien ha señalado que ella no se callará, ya que "yo seré la voz que mi hijo no se atrevía alzar".
