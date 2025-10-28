Juicio por el crimen de la educadora de Badajoz: a puerta cerrada y más de 50 testigos

233 días después del terrible crimen de la educadora Belén Cortés Flor, de 35 años, en Badajoz, los tres menores acusados de su asesinato se sientan ante la jueza desde este miércoles. El juicio por estos hechos, ocurridos el 9 de marzo de este año en el piso de cumplimiento de medidas judiciales en el que residían, se celebrará a puerta cerrada y, a lo largo de los tres días que está previsto que dure, declararán más de 50 testigos y peritos, además de los tres investigados.

Aunque no es habitual que los menores estén presentes durante el juicio, sino que suelen comparecer por videoconferencia, en este caso sí serán trasladados al juzgado desde el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi, donde los tres permanecen internos en régimen cerrado desde el pasado 10 de marzo, fecha en la que la jueza decretó esta medida cautelar.

Ante la proyección mediática de este caso, que conmocionó a todo el país y abrió el debate sobre la precaria situación laboral de los profesionales del ámbito social que trabajan con menores, las medidas de seguridad en el palacio de justicia de Ronda Norte se van a reforzar. Además de preverse la presencia de numerosos medios de comunicación para cubrir el juicio, se ha convocado una concentración de apoyo a la familia de la víctima frente a los juzgados este jueves.

Concentración en apoyo a la familia de Belén Cortés Colegios y asociaciones profesionales del ámbito social y sindicatos han convocado un acto de apoyo a la familia de Belén Cortés Flor este jueves, 30 de octubre, frente a los juzgados de Badajoz, en la Ronda Norte. Esta convocatoria se iba a celebrar un un día antes, coincidiendo con el inicio del juicio por el crimen de la educadora, pero finalmente se ha decidido retrasarla a la segunda sesión de la vista. El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, los colegios oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura, el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Extremadura, la Asociación de Educadores Infantiles Extremadura, la Asociación Profesional de Educadores Sociales de I.E.S. de Extremadura, la Asociación Técnicos de Integración Social de Extremadura, la Asociación Profesional P.A.F. Extremadura, la Plataforma de Profesionales del Sector Social y los sindicatos SGTEX, USO, SIP y CNT respaldan la concentración, a la que piden acudir sin logos ni banderas. El acto comenzará a las 9.30 en la calle José Caldito Ruiz y a las 10.00 se leerá un manifiesto.

El primer día de juicio declararán los tres investigados, a quienes la fiscalía y la acusación particular, en manos de Raúl Montaño, acusan de un delito de asesinato, además de otro de robo con violencia y a uno de ellos de uno más contra la seguridad vial, por conducir sin carné. El ministerio público considera a los dos varones, que tenían 14 y 15 años cuando sucedieron los hechos, los autores materiales, y a la adolescente, su cómplice, y pide 6 años de internamiento en régimen cerrado para los primeros y 5 años para la segunda.

Por su parte, la acusación particular los considera a todos responsables del asesinato de la educadora y solicita que se les imponga el máximo castigo que prevé la Ley del Menor: 6 años de internamiento para los dos varones y 8 años para ella.

La indemnización que reclama esta parte a la Junta de Extremadura -de forma directa en el caso de menores de 15 y 17 años, bajo cuya tutela estaban en ese momento, y de manera subsidiaria, a la familia del tercero- supera de largo el medio millón de euros. Los padres de este último defienden que corresponde a la Administración regional asumir la responsabilidad civil, ya que, aunque no estaba jurídicamente bajo su tutela, lo estaba «de facto», según el abogado del padre, Fernando Cumbres.

Por su parte, las defensas del menor de 15 años y de la adolescente, José Duarte y Leopoldo Torrado, respectivamente, niegan su participación en el crimen y solicitan la absolución de sus representados. El abogado del otro imputado, Antonio Pitera, no se ha pronunciado al respecto hasta ahora.

Declaraciones

En la primera sesión del juicio también declararán los padres de dos de los menores, responsables de la Junta de Extremadura, familiares de la víctima, entre ellos sus padres, compañeros de trabajo de Belén Cortés, así como numerosos agentes de la Policía Nacional de Badajoz que intervinieron tras el crimen y de Mérida, donde fueron detenidos los acusados.

Al día siguiente, está prevista la práctica de las periciales, con la intervención de investigadores y forenses, entre otros, mientras que el tercer día será para el resto de pruebas y los informes finales.

Piso de cumplimiento de edidas judiciales de menores donde ocurrió el crimen, con el precinto policial, en una imagen de archivo. / Santi García

El crimen de Belén Cortés tuvo lugar en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores ubicado en la calle Benquerencia, en la Urbanización Guadiana, gestionado por la empresa Cerujovi y dependiente de la Junta. La educadora se había incorporado a su puesto apenas dos horas antes de los terribles hechos. En la vivienda residían los tres acusados y otro menor, que, según trascendió, fue quien dio la voz de alarma de lo ocurrido. Los dos chicos habían retornado al piso después de haber estado fugados durante varios días. La Guardia Civil los había localizado en Villafranca de los Barros, tras cometer un robo en una cafetería. También se les imputan otros delitos que supuestamente habrían cometido durante su fuga.

Investigación policial

La investigación de la Policía Nacional determinó que la educadora fue golpeada y murió por asfixia. En la vista se determinará el grado de participación de cada menor en los hechos, pero la fiscalía sostiene que los dos chicos fueron quienes presuntamente la agredieron y mataron, sin que la adolescente interviniera para evitarlo. Por el contrario, considera que ella colaboró supuestamente en el robo en el piso y de las pertenencias de Belén Cortés, entre ellas las llaves de su coche, con el que los tres huyeron en dirección a Mérida.

En su fuga, tuvieron un accidente con el vehículo, que abandonaron, pero llegaron a su destino haciendo autostop. Al llegar a la capital emeritense, se separaron. La Policía Nacional localizó primero a la adolescente y poco después, a los chicos.

Tras su detención, los tres fueron trasladados a la Jefatura Superior de la Policía en Badajoz y se decretó su internamiento cautelar en régimen cerrado en el Marcelo Nessi de Badajoz por un periodo de 6 meses, medida que se ha prorrogado al no celebrarse el juicio en ese tiempo.

Aunque inicialmente la vista se señaló para el pasado 19 de septiembre, finalmente se retrasó a los días 29, 30 y 31 de octubre. El motivo fue que la Junta presentó un recurso ante la Audiencia de Badajoz para que se incluyera a Cerujovi como responsable civil, que ha sido desestimado, por lo que la empresa queda fuera de este procedimiento (si la Administración regional es condenada a asumir la indemnización, podría iniciar un proceso independiente posterior para reclamar a Cerujovi).