Política local

El Partido Popular denuncia que el nuevo servicio de autobús urbano "cuesta más y ofrece menos" en Almendralejo

Pide al equipo de gobierno una inspección técnica con presencia de concejales del grupo popular

Parada del bus urbano en el hospital Tierra de Barros.

Parada del bus urbano en el hospital Tierra de Barros. / RCB

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Partido Popular de Almendralejo ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del nuevo contrato del autobús urbano, asegurando que el servicio actual supone «un retroceso» respecto al anterior. Según han señalado en un comunicado, consideran que el Ayuntamiento estaría pagando más por un servicio que ofrece menos cobertura y peores condiciones para los usuarios.

El PP explica que su grupo ha revisado la documentación técnica del contrato y ha detectado «posibles incumplimientos» en varios apartados, especialmente en lo relativo a la accesibilidad y el estado de las paradas. Por esta razón, han registrado un escrito dirigido al equipo de gobierno municipal en el que solicitan la realización de una inspección técnica del servicio con presencia de concejales del grupo popular.

Entre las cuestiones que piden verificar, destacan la accesibilidad de los vehículos, ya que el PP reclama comprobar que los autobuses estén adaptados a personas con movilidad reducida. Y el estado de las paradas, solicitando revisar la señalización, mantenimiento y condiciones de seguridad de las paradas.

