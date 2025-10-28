Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sentencia de conformidad

Una de las víctimas del José Pache, en Badajoz, tras el juicio: "Tengo pesadillas con el fuego"

Alan Pérez sufrió heridas graves, pero asegura que las psicológicas son aún peores

Temió por su vida: " Si no me saca un bombero, me quedo allí"

Belén Castaño Chaparro

A Alan Pérez, uno de los dos heridos críticos en el incendio intencionado del estadio José Pache, no le parece suficiente la condena de 14 años impuesta al autor del fuego que casi acabó con su vida el 10 de diciembre de 2023.

"Me podía haber matado y una vida no tiene precio", ha dicho tras el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha dictado sentencia de conformidad tras el acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

"Tengo pesadillas con el fuego", reconoce casi dos años después de los hechos.

Alan cuenta que no permite que su hijo de 4 años esté en la cocina cuando enciende el fuego ni tampoco que haya mecheros en casa. Tiene pavor a que le pueda ocurrir algo.

Sus recuerdos de esa noche

De la noche del incendio recuerda que él estaba dormido, que fue su compañero quien lo despertó a gritos y lo arrastró de la cama. "Me dijo, Alan, que nos están quemando. Hay que salir de aquí". Cuenta que se levantó y se quedó arrinconado, "porque había mucho fuego". "Me vine abajo y me desplomé, hasta que llegó el bombero y me sacó. Si no, me quedo allí", rememora.

No recuerda nada más hasta que despertó en la Unidad de Grandes Quemados de Getafe.

Alan sufrió quemaduras importantes, pero dice que las secuelas psicológicas son peores que las físicas." No puedo trabajar", asegura.

Ahora está tratando de recuperar su vida junto a su pareja, que es su principal apoyo, y su hijo. No es fácil, pero quiere pasar página y remontar.

El claustro del instituto de Zafra donde han denunciado un caso de acoso defiende que ha actuado según la ley

Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar

Una de las víctimas del José Pache, en Badajoz, tras el juicio: "Tengo pesadillas con el fuego"

Condenado a 14 años de prisión el acusado de quemar a dos okupas en el estadio José Pache de Badajoz

Juicio por el crimen de la educadora de Badajoz: a puerta cerrada y más de 50 testigos

San Vicente de Alcántara (Badajoz) celebra un homenaje a víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista

El CIT elige al Círculo Mercantil como Premio Importante de Almendralejo

El Partido Popular denuncia que el nuevo servicio de autobús urbano "cuesta más y ofrece menos" en Almendralejo

