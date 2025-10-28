Una de las víctimas del José Pache, en Badajoz, tras el juicio: "Tengo pesadillas con el fuego"

A Alan Pérez, uno de los dos heridos críticos en el incendio intencionado del estadio José Pache, no le parece suficiente la condena de 14 años impuesta al autor del fuego que casi acabó con su vida el 10 de diciembre de 2023.

"Me podía haber matado y una vida no tiene precio", ha dicho tras el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha dictado sentencia de conformidad tras el acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

"Tengo pesadillas con el fuego", reconoce casi dos años después de los hechos.

Alan cuenta que no permite que su hijo de 4 años esté en la cocina cuando enciende el fuego ni tampoco que haya mecheros en casa. Tiene pavor a que le pueda ocurrir algo.

Sus recuerdos de esa noche

De la noche del incendio recuerda que él estaba dormido, que fue su compañero quien lo despertó a gritos y lo arrastró de la cama. "Me dijo, Alan, que nos están quemando. Hay que salir de aquí". Cuenta que se levantó y se quedó arrinconado, "porque había mucho fuego". "Me vine abajo y me desplomé, hasta que llegó el bombero y me sacó. Si no, me quedo allí", rememora.

No recuerda nada más hasta que despertó en la Unidad de Grandes Quemados de Getafe.

Alan sufrió quemaduras importantes, pero dice que las secuelas psicológicas son peores que las físicas." No puedo trabajar", asegura.

Ahora está tratando de recuperar su vida junto a su pareja, que es su principal apoyo, y su hijo. No es fácil, pero quiere pasar página y remontar.