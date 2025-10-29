Más de 400 personas correrán en Badajoz por los bosques extremeños afectados por los incendios

Más de 400 personas correrán en Badajoz por los bosques extremeños. Lo harán este sábado 1 de noviembre en la II Carrera Solidaria por los Incendios en Extremadura, organizada por la Uex. El objetivo es recaudar fondos que se destinarán a la restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales en la región.

El encuentro deportivo cuenta con tres modalidades para todos los niveles y edades: una carrera y marcha de 3,5 km, una carrera de 7 km y un dorsal solidario, para quienes deseen colaborar sin participar de forma presencial.

El precio de inscripción- de 5 euros- incluye camiseta, bebida y fruta al finalizar, y el importe recaudado será donado íntegramente a proyectos de recuperación medioambiental en las zonas afectadas por los incendios. La meta estará en el Campus de la Universidad de Extremadura.

La carrera la organiza la Uex, a través del programa Vive la UEx, y en colaboración con el Consejo de Estudiantes, SAFYDE, Alianza Extremadura es Futuro, el Consejo Social de la UEx y la Fundación Universidad-Sociedad de la universidad.

El diputado de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha subrayado en el acto de presentación de la carrera que el evento "destaca el carácter solidario de la provincia de Badajoz con el gran problema de los incendios que ha habido este verano, y además señala la importancia del compromiso que están demostrando los estudiantes, implicados con esta carrera solidaria dando ejemplo”.

Se otorgarán premios a estudiantes, profesorado, personal de la UEx y antiguos alumnos, reconociendo el esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria.

Se puede acceder al enlace de las inscripciones aquí.