Almendralejo acoge una jornada para explicar las ventajas de las cubiertas vegetales para la viticultura

Está organizado para este jueves 30 de octubre por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura

Cubiertas vegetales en viñedos.

Cubiertas vegetales en viñedos. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) celebra este jueves 30 de octubre en Almendralejo una jornada técnica pionera dedicada a analizar las ventajas e inconvenientes del uso de cubiertas vegetales en viñedos bajo clima mediterráneo. El encuentro, organizado junto al Grupo de Investigación Hortofruticultura La Orden y Cooperativas Agroalimentarias Extremadura, está dirigido a productores, técnicos y viticultores interesados en la gestión sostenible del suelo y la adaptación del viñedo a escenarios de altas temperaturas y sequía.

Durante la jornada, los investigadores presentarán los resultados obtenidos en el primer año de implantación de cubiertas vegetales en varias parcelas experimentales y demostrativas distribuidas en diferentes zonas vitivinícolas de la región, caracterizadas por veranos secos y temperaturas elevadas. Además, participará personal investigador de Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Cataluña y Castilla y León, que compartirá experiencias y conclusiones obtenidas en sus respectivas áreas.

Las cubiertas vegetales se han consolidado como una herramienta clave para la gestión sostenible del suelo agrícola, ya que contribuyen a mejorar su estructura, reducir la erosión, aumentar la capacidad de retención de agua, capturar carbono y disminuir emisiones. Asimismo, se consideran una alternativa eficaz para el control de malas hierbas, plagas y enfermedades, reduciendo la dependencia de herbicidas y otros tratamientos químicos.

