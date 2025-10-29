El ayuntamiento anuncia el próximo inicio de obras de reordenación de accesos de la carretera EX103 a su paso por Monesterio

Las obras de reordenación de accesos de la carretera EX103, a su paso por Monesterio, que afectan a un trazado de 2 kilómetros, con numerosas entradas a fincas, en el que se han producido diferentes accidentes de tráfico, podrían comenzar en pocas semanas. Así lo ha adelantado la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas, tras mantener una reunión con técnicos de la consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. “Teníamos gran interés por conocer este proyecto y su desarrollo”, explica la alcaldesa, que acudió a esta reunión acompañada por uno de los propietarios afectados.

Lo más importante, asegura Loli Vargas, es que, “el contrato ya ha sido adjudicado”, con lo que las obras “podrían iniciarse durante el próximo mes de noviembre”. La empresa adjudicataria es GOSADEX SL y el presupuesto, que incluye ejecución material, gastos generales y beneficio industrial, asciende a la cantidad de 225.687 €. El plazo de ejecución está estimado en 4 meses, desde el siguiente día a la firma del acta de comprobación del replanteo.

La longitud del tramo afectado por esta intervención es de 2 kilómetros. Concretamente, entre los puntos kilométricos 206+500 a 208+500. Según recoge la memoria justificativa de obras, dicho tramo, en zona periurbana, “dispone de numerosos accesos a ambos márgenes de la vía, lo que origina frecuentes movimientos transversales de los vehículos, (incorporaciones, salidas, cruces…), los cuales producen cambios de régimen de velocidad que pueden incidir sobre el nivel de servicio de la carretera y sobre el riesgo de incidentes relacionados con la seguridad vial”.

Antes del inicio de estas intervenciones, adelanta la alcaldesa, se mantendrá una “reunión informativa” con los afectados, para que conozcan los detalles.

Actuaciones

Según adelanta la alcaldesa, las actuaciones consistirán en la “reordenación de estos accesos a fincas privadas”. Concretamente, se pasará de los 20 accesos actuales a 6, con el objetivo de “evitar los frecuentes movimientos transversales y de cruce”.

Además, se procederá a la construcción de un “camino colindante”, con el objetivo de que los accesos a esta vía de comunicación se produzcan “de manera mucho más segura”.