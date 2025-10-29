Dinamarca se interesa por conocer el modelo de gestión del agua de Villanueva

Villanueva de la Serena ha recibido este martes la visita de dos miembros de la embajada de Dinamarca en España interesados en conocer el modelo de gestión digital del ciclo del agua que se aplica en el centro de control operativo que Aquanex tiene en la localidad.

Durante la visita, en la que participoó la alcaldesa ,Ana Belén Fernández, los representantes diplomáticos pudieron conocer de primera mano los sistemas de telecontrol y las aplicaciones de gestión que permiten supervisar en tiempo real todos los indicadores relacionados con el servicio municipal de agua.

El director de operaciones de Aquanex, Asier Cumbreño, destacó que esta tecnología posibilita anticiparse a incidencias, reducir pérdidas, preservar el recurso hídrico y minimizar la huella de carbono del servicio, al evitar desplazamientos innecesarios.

La delegación danesa continuó su recorrido en la estación de tratamiento de agua potable de la Mancomunidad Vegas Altas, donde mostraron las distintas fases de captación, tratamiento y almacenamiento, además de las labores de control de calidad en laboratorio.