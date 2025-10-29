Infraestructuras
Dinamarca se interesa por conocer el modelo de gestión del agua de Villanueva
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena ha recibido este martes la visita de dos miembros de la embajada de Dinamarca en España interesados en conocer el modelo de gestión digital del ciclo del agua que se aplica en el centro de control operativo que Aquanex tiene en la localidad.
Durante la visita, en la que participoó la alcaldesa ,Ana Belén Fernández, los representantes diplomáticos pudieron conocer de primera mano los sistemas de telecontrol y las aplicaciones de gestión que permiten supervisar en tiempo real todos los indicadores relacionados con el servicio municipal de agua.
El director de operaciones de Aquanex, Asier Cumbreño, destacó que esta tecnología posibilita anticiparse a incidencias, reducir pérdidas, preservar el recurso hídrico y minimizar la huella de carbono del servicio, al evitar desplazamientos innecesarios.
La delegación danesa continuó su recorrido en la estación de tratamiento de agua potable de la Mancomunidad Vegas Altas, donde mostraron las distintas fases de captación, tratamiento y almacenamiento, además de las labores de control de calidad en laboratorio.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús