Sucedió en agosto
La Guardia Civil esclarece el robo de 46 tablets perpetrado en el colegio de Hornachos
El autor forzó los accesos del centro docente para apoderarse de estos aparatos electrónicos, un ordenador portátil y una pantalla interactiva. Igualmente se adentró en una vivienda deshabitada de la que sustrajo las ventanas de aluminios y cableado eléctrico
La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino del municipio pacense de Hornachos, como presunto autor de los delitos de robo en el interior de un colegio y de una vivienda de su misma localidad.
El pasado mes de agosto, la Guardia Civil de Hornachos tuvo conocimiento de los robos que se habían perpetrado en el centro docente 'Ntra. Sra. de los Remedios' y en una vivienda deshabitada de la misma localidad, donde, tras forzar los accesos a los inmuebles, se apoderó de 46 tablets, un ordenador y una pantalla interactiva, pertenecientes al centro, y varias ventanas y cableado eléctrico de la vivienda.
Con las indagaciones practicadas, los agentes han vinculado e implicado en los hechos a un vecino del municipio con un amplio historial delictivo, al que este pasado fin de semana pudieron localizar, intervenir y recuperar el ordenador y 37 de las tablets del colegio, así como parte de los efectos sustraídos en la vivienda.
Ya en dependencias oficiales, se le instruyo diligencias como investigado por los supuestos delitos de robo en los citados inmuebles y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros.
