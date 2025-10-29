Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto

Jordi Évole y Los Niños Jesús tocan este jueves en la Rucab de Badajoz

La gira por España de este mediático grupo hace parada en Badajoz de la mano de Fundación CB

La Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) acoge mañana a partir de las 20.00 horas un concierto de la mano del periodista y presentador Jordi Évole junto a su grupo de amigos, ‘Los Niños Jesús’.

En esta cita de música y fantasía el grupo ofrecerá un conjunto de versiones pasadas por un tamiz único y personal: Estopa, La Oreja de Van Gogh, Extremoduro, Duncan Dhu, Carolina Durante, El Último de la Fila, Kiko Veneno… y, cómo no, Jarabe de Palo, ya que a fin de cuentas fue Pau Donés quién se encargó de convencer a Évole de que comenzara esta aventura.

‘Los niños Jesús’, compuesto por Jesús Salas (Batería y coros), Jacob Carrasco (Guitarra), Juan Carlos Patrón (Bajo y coros), Javi López (Guitarra) y Óscar Huertas (Teclado y coros)‌, junto a Jordi Évole, se ha convertido en una sólida banda que pasea su directo por festivales y salas de toda España. Han compartido escenarios con artistas y grupos de la talla de Amaral, Kiko Veneno, Mikel Erentxun, Albert Pla...

La entrada es libre hasta completar aforo.

Más de 400 personas correrán en Badajoz por los bosques extremeños afectados por los incendios

Jordi Évole y Los Niños Jesús tocan este jueves en la Rucab de Badajoz

Dinamarca se interesa por conocer el modelo de gestión del agua de Villanueva

Almendralejo acoge una jornada para explicar las ventajas de las cubiertas vegetales para la viticultura

La Policía Nacional desarticula una red dedicada a distribuir droga a vendedores en Badajoz y Portugal

La Guardia Civil esclarece el robo de 46 tablets perpetrado en el colegio de Hornachos

El ayuntamiento anuncia el próximo inicio de obras de reordenación de accesos de la carretera EX103 a su paso por Monesterio

El abogado de la acusación particular: "La familia de Belén Cortés no se ha sentido acompañada por la Junta de Extremadura"
