Juicio por el crimen de Belén Cortés en Badajoz: un testigo incrimina a solo dos de los menores en su muerte

Solo dos de los tres menores acusados por el crimen de Belén Cortés habrían participado en la agresión que acabó con la vida de la educadora de 35 años la noche del pasado 9 de marzo en el piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz en el que trabajaba, donde, en el momento de los hechos, había a su cargo cuatro residentes.

Eso es, según ha podido saber este diario, lo que ha declarado durante la primera sesión del juicio un testigo protegido, quien ha incriminado a los dos chicos de 14 y 15 años en la muerte de la educadora, pero no a la adolescente de 17 años, que, según su testimonio, únicamente habría estado implicada en el posterior robo de las pertenencias de la víctima y de la vivienda, antes de huir junto con los primeros en el coche de Belén Cortés hacia Mérida.

El juicio por el crimen de la educadora ha arrancado este miércoles, con sesiones de mañana y tarde. Se está celebrando a puerta cerrada y el primer día también han declarado los padres de la víctima, su hermano y su pareja, compañeros de trabajo, así como una treintena de agentes de la Policía Nacional -tanto los que intervinieron tras el suceso en Badajoz, como los que detuvieron a los acusados en Mérida- y los progenitores de dos de los investigados.

Todavía no se ha escuchado el testimonio de los menores que, a petición de las defensas, declararán el último día de juicio, que está previsto que finalice este viernes. Hasta ahora, lo que ha trascendido de la fase de instrucción es que se culpaban mutuamente unos a otros de la muerte de la educadora y se exculpaban así mismos.

«Siempre ha mantenido su inocencia y ha negado su participación en el homicidio», ha asegurado el abogado del menor de 15 años, José Duarte, que solicita su absolución. Las defensas de los otros dos imputados, en manos de Leopoldo Torrado y Antonio Pitera, no han realizado declaraciones a la prensa ni antes ni después de la primera sesión del juicio.

José Duarte, abogado del menor de 15 años. / Santi GarcÃ­a

Duarte ha asegurado que la de la educadora era «la crónica de una muerte anunciada» porque durante años, pese a las denuncias, la Junta de Extremadura no ha puesto remedio a la situación de los trabajadores de los pisos de cumplimiento de medidas judiciales de menores. Por ello, según el letrado, en este proceso se debe aclarar no solo la responsabilidad de los menores, sino también «la de los adultos», en referencia a la Administración regional y la subcontrata que gestionaba este recurso, Cerujovi, que ha quedado fuera del procedimiento judicial.

Miedo y precariedad de los trabajadores

«En el juicio está quedando patente el miedo, la inseguridad y la precariedad a la que se enfrentan día a día los trabajadores de este tipo de centros», ha asegurado Fernando Cumbres, que representa al padre del menor de 14 años a efectos de responsabilidad civil. «Las administraciones deben hacerse eco para que no se repitan estos hechos y modificar los protocolos», ha reclamado.

El abogado Fernando Cumbres. / Santi GarcÃ­a

La fiscalía acusa a los tres menores de asesinato, a los dos varones como autores materiales y a la adolescente, como cómplice, y pide para ellos 6 y 5 años de internamiento en régimen cerrado, respectivamente. Por su parte, la acusación particular, que ejerce Raúl Montaño, atribuye a todos el delito de asesinato y solicita el máximo castigo que prevé la Ley de Menor: 6 años de internamiento para los dos chicos y 8 para la chica.

Raúl Montaño, abogado de la acusación particular. / LA CRÓNICA

En cuanto a la responsabilidad civil, reclama a la Junta de manera directa por los dos menores de 15 y 17 años, por estar bajo su tutela, y de manera subsidiaria por el tercero, si su familia no pudiera asumirla, más de medio millón de euros. «El juicio está derivando en una lucha de responsabilidades y de desprecio... Lo que queríamos evitar», ha lamentado Montaño tras salir de la sala.

Peritos de la Policía Nacional y forenses

La vista prosigue este jueves, cuando está previsto que declaren, entre otros, los peritos de la Policía Nacional que analizaron las muestras de ADN y las huellas recogidas en el escenario del crimen, así como los forenses del Instituto de Medicina Legal que practicaron la autopsia a la víctima y también los forenses que realizaron los informes sobre el estado mental y la imputabilidad de los menores.

Como ha ocurrido este miércoles, los tres acusados volverán a ser trasladados a los juzgados desde el centro Marcelo Nessi para que asistan de manera presencial a la vista. Hoy han llegado sobre las 9.45 horas en varios furgones policiales, que han accedido al palacio de Justicia por el garaje.

Concentración

Este jueves, colegios y entidades del ámbito social han convocado una concentración frente al palacio de justicia en apoyo a la familia de Belén Cortés. El acto comenzará a las 9.30 horas y se leerá un manifiesto. Está respaldado por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, los colegios oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura, el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Extremadura, la Asociación de Educadores Infantiles Extremadura, la Asociación Profesional de Educadores Sociales de I.E.S. de Extremadura, la Asociación Técnicos de Integración Social de Extremadura, la Asociación Profesional P.A.F. Extremadura, la Plataforma de Profesionales del Sector Social y los sindicatos SGTEX, USO, SIP y CNT. Los convocantes piden que se acuda sin logos ni banderas.