Los menores acusados por el crimen de Belén Cortés ya están en los juzgados de Badajoz
Comienza el juicio por la muerte de la educadora
Los tres menores acusados del asesinato de Belén Cortés Flor ya han llegado a los juzgados de Badajoz, donde este miércoles comienza el juicio por el crimen de la educadora, ocurrido el 9 de marzo de este año en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la Urbanización Guadiana.
Han sido trasladados hasta el palacio de justicia de Ronda Nortes desde el centro Marcelo Nessi, donde permanecen internos como medida cautelar desde el día siguiente de los hechos.
Se enfrentan a entre 5 y 8 años de internamiento en régimen cerrado, penas que solicitan la fiscalía y la acusación particular.
En esta primera sesión del juicio, está previsto que declaren los tres investigados y más de una treintena de testigos, entre ellos, los padres y otros familiares de la víctima.
En los juzgados se ha reforzado la seguridad y se ha cerrado el pasillo de la planta baja donde está la sala en la que celebrará el juicio, que es la misma donde se llevaron a cabo las declaraciones durante la instrucción del 'caso David Sánchez'.
