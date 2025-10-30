La auténtica casa del terror está en Gévora: Una vecina transforma su hogar para celebrar Halloween

En Gévora, Leane y su familia viven Halloween de manera muy especial. Cuando llega la festividad, la vivienda se convierte en uno de los rincones más esperados... y escalofriantes del pueblo: su hogar se convierte en una particular casa del terror cada vez más popular entre los vecinos.

En la casa, cadáveres colgantes, monstruos asesinos, manos y pies amputados y sangre falsa. Por su parte Leane, su marido, su hijo e incluso una perrita se disfrazan para asustar y hacer vivir una experiencia terrorífica a todos los visitantes que deseen acercarse, especialmente a los más pequeños y jóvenes de la zona. Cientos de niños hacen cola esa noche para recorrer su pasaje de miedo. Al superarlo les espera una recompensa.

“Nos gusta que los niños disfruten, que pasen miedo, pero del divertido”, explica Leane.

Origen

Leane, declarada fanática de Halloween, llegó a Gévora hace tres años procedente de Zaragoza. Aquel año empezó a decorar el patio y su casa por pura afición, pero la idea empezó a tomar sentido cuando perdió a su madre en octubre de 2023, semanas antes del día 31 de octubre. “Le conté mi idea y estaba encantada con todo esto. Me pedía que le mandara vídeos, que quería verlo. Cuando falleció pensé en no hacerlo más, pero mi marido me animó. ‘Hazlo por ella’, me decía. Ahora cada año lo hacemos en su recuerdo”, confiesa.

Desde entonces, la familia prepara detalladamente la casa del terror con meses de antelación. “Cuando termina Halloween ya tenemos pensada la idea del año siguiente”, cuenta Leane entre risas. En casa hacen una votación para decidir la temática. Tocará esperar al viernes para ver con qué nos sorprende este año. Orgullosa, asegura que “en el instituto le preguntan a mi hijo semanas antes qué vamos a montar este año”.

La noche de Halloween, el momento más esperado

Al caer la noche, los pequeños se agrupan frente a la verja iluminada con luces rojas, calaveras y telarañas. Dentro, el humo, los sonidos tenebrosos y las figuras que aparecen entre las sombras crean un recorrido lleno de sustos y risas.

El temor que produce llega a un punto en el que algunos pequeños dudan en la puerta del patio antes de entrar. “A veces hay niños que a lo mejor rondan los 12 años y no se atreven a entrar”, revela Leane. “En esos casos salgo yo disfrazada detrás de ellos para animarlos”.

Otros, en cambio, presumen de su valentía. “He entrado, he entrado, gritan al salir", rememora la artífice de esta iniciativa. Lo importante, dice ella, es que cada uno viva su propia experiencia de Halloween.

Inversión y futuro

El montaje final lo realizan el día 31 “por si hay que improvisar por la lluvia”, resume. Los materiales reciclados son uno de los protagonistas. Cartones, cajas, botellas y mucha imaginación. Aún así, para que la decoración sea lo más completa posible, tienen que pedir por internet. En total, el gasto ronda los 200 euros, aunque buena parte se va en los premios para los niños: caramelos, cartulinas para colorear, linternas… regalos adaptados a cada franja de edad. “En realidad salimos perdiendo, pero nos encanta hacerlo”, admite.

Pese al esfuerzo que les supone, Leane asegura que continuarán haciéndolo. “Me encanta Halloween y ver disfrutar a los niños. Mientras tenga ganas, ilusión y un poco de imaginación, aquí habrá casa del terror”.

De cara a los próximos años, Leane sueña con dar un paso más. Le gustaría contar con el apoyo del ayuntamiento de Gévora para transformar su ‘casa del terror’ en una auténtica atracción cada Halloween, abierta a vecinos y visitantes.