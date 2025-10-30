Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio por el crimen de la educadora

Compañeros de Belén Cortés: "Esta tragedia se pudo haber evitado y jamás puede quedar en el olvido"

Medio centenar de personas se han concentrado este jueves frente a los juzgados de Badajoz coincidiendo con el segundo día del juicio por el crimen de la educadora

Concentración a las puertas de los juzgados durante el segundo día de juicio por la muerte de la educadora Belén Cortés.

Concentración a las puertas de los juzgados durante el segundo día de juicio por la muerte de la educadora Belén Cortés.

Santi García

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Medio centenar de personas se han concentrado este jueves frente a los juzgados de Badajoz, convocados por colectivos del sector social y sindicatos, para arropar a la familia de Belén Cortés, coincidiendo con el segundo día del juicio del crimen de la educadora.

"Esta tragedia se pudo haber evitado y jamás puede quedar en el olvido", han clamado.

Los compañeros de Belén han recordado que la educadora fue una persona implicada, comprometida con su trabajo, que desarrolló con pasión y siempre con la vocación de ayudar a los demás.

Las ganas de aprender la acompañaron a lo largo de su trayectoria y no dejó de formarse. De hecho, según han contado, su ilusión era matricularse en Enfermería.

Inés María Solomando, portavoz de la plataforma Acción social y sindical que aglutina a los convocantes, ha asegurado que tras el crimen de Belén Cortés, desde la Administración se han dado "pasos" para mejorar las condiciones de seguridad de los profesionales que trabajan con menores que cumplen medidas judiciales, pero ha reconocido que "aún queda mucho por hacer".

En absoluto silencio, los asistentes a la concentración han mostrado su apoyo y solidaridad a la familia de la educadora que, "pese al dolor de perder a una hija", se ha estado preocupando durante todo estos meses por cómo se encontraban sus compañeros.

Los profesionales del sector social siguen reivindicando condiciones dignas de trabajo, para que esta terrible muerte no sea en vano y no se vuelva a repetir, porque 'Belén somos todos/as".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Parques de agua en San Roque y en el foso de San Vicente: propuestas del PSOE de Badajoz para el presupuesto municipal de 2026

Parques de agua en San Roque y en el foso de San Vicente: propuestas del PSOE de Badajoz para el presupuesto municipal de 2026

Compañeros de Belén Cortés: "Esta tragedia se pudo haber evitado y jamás puede quedar en el olvido"

Compañeros de Belén Cortés: "Esta tragedia se pudo haber evitado y jamás puede quedar en el olvido"

El ayuntamiento de Monesterio derriba los últimos 4 inmuebles para la ampliación de la Plaza del Mercado

El ayuntamiento de Monesterio derriba los últimos 4 inmuebles para la ampliación de la Plaza del Mercado

Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur busca voluntarios para sus programas con mayores y atención a la infancia

Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur busca voluntarios para sus programas con mayores y atención a la infancia

La auténtica casa del terror está en Gévora: Una vecina transforma su hogar para celebrar Halloween

La auténtica casa del terror está en Gévora: Una vecina transforma su hogar para celebrar Halloween

Juicio por el crimen de Belén Cortés en Badajoz: un testigo incrimina a solo dos de los menores en su muerte

Juicio por el crimen de Belén Cortés en Badajoz: un testigo incrimina a solo dos de los menores en su muerte

Más de 400 personas correrán en Badajoz por los bosques extremeños afectados por los incendios

Más de 400 personas correrán en Badajoz por los bosques extremeños afectados por los incendios

Jordi Évole y Los Niños Jesús tocan este jueves en la Rucab de Badajoz

Jordi Évole y Los Niños Jesús tocan este jueves en la Rucab de Badajoz
Tracking Pixel Contents