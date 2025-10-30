Jordi Évole habla en Badajoz sobre periodismo: "Tenemos que resistir, aguantar y dignificar el oficio"

El periodista y comunicador Jordi Évole ha visitado este jueves la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación en Badajoz. El acto, dentro del programa Otoño Cultural 2025 de la UEx, ha consistido en una charla improvisada en la que Évole ha compartido sus reflexiones sobre el periodismo, su trayectoria, la evolución de los medios, la política y los actuales retos de la comunicación.

Pasadas las 12.30 horas, el salón de actos de la facultad se llenó por completo con estudiantes, profesores y público en general. El ambiente era distendido y expectante. Tras una breve presentación a cargo del decano, Daniel Martín Pena, Jordi Évole tomó el turno de palabra sin papeles ni guion. “Esto será una charla improvisada”, adelantó. Comenzó hablando de Extremadura, donde ha pasado la última semana, concretamente en la provincia de Badajoz, grabando para uno de sus proyectos. “Hemos estado rodando en Alange. Bajé por un camino de piedra hacia unas termas romanas y era como sentirse en el Imperio Romano”, relató entre risas.

Posteriormente, Évole propuso un diálogo abierto con el público. Distintos estudiantes le lanzaron preguntas y él contestó a todas y cada una de ellas, tratando distintos temas, desde el oficio del periodismo hasta la política, contando todo tipo de anécdotas que hizo del acto un espacio natural de conversación con uno de los periodistas referentes del panorama español.

"Hemos convertido los titulares en un chiste"

Évole se mostró muy crítico con la situación en que atraviesa actualmente el periodismo. "Estoy en una época crítica, no voy a decir otra cosa. No me gustan muchas cosas de las que veo, pero tenemos que resistir, aguantar y dignificar el oficio todo lo que podamos”, subrayó. Defendió la necesidad de ejercer la profesión “con responsabilidad pública”, independientemente de si se trabaja o no en medios públicos, y reivindicó el papel social del periodismo como servicio a la ciudadanía. La pérdida de rigor en la información fue otro de los puntos que trató, pues en el mundo digital él piensa que ”los titulares los hemos convertido en un chiste”, lamentó en referencia al ‘clickbait’. Además, advirtió de que “el periodismo escrito está en vías de extinción”.

También habló del sentido más humano del periodismo, de “dar voz a los que no la tienen” y de la capacidad del oficio para “crear comunidad y generar lazos”. Recordando sus primeros años en televisiones locales, confesó que aprendió “la importancia de salir a la calle y retratar las historias de la gente de a pie”.

“Hace unos años no habría tenido tiempo para tocar con un grupo de música, pero ahora intento encontrar espacios para seguir siendo muchas cosas, no solo periodista”

Animado por las preguntas del público, también habló de su trayectoria personal, donde quiso mencionar a algunos de sus referentes. “Yo no sería quien soy si no hubiera escuchado a Inaki Gabilondo”, recordó. Asimismo, destacó su admiración por personas que había podido conocer como Lola Herrera, Pepe Mujica o Maruja Torres… Continuando, incitó a los jóvenes alumnos a “poner entusiasmo siempre. Estés donde estés”.

También hubo momentos emotivos en el encuentro, especialmente cuando una asistente recordó la entrevista de Évole con Pau Donés, una de las más especiales para él.

La charla concluyó sobre las 14.30 horas entre aplausos y fotografías con los alumnos. Con un tono cercano, Évole se despidió recordando la importancia de disfrutar del periodismo y saber equilibrar la vida profesional y personal. “Hace unos años no habría tenido tiempo para tocar con un grupo de música, pero ahora intento encontrar espacios para seguir siendo muchas cosas, no solo periodista”, confesó.

El decano cerró el acto agradeciendo la visita del periodista y recordó que Évole continuaría la jornada en la capital pacense con su actuación musical junto a Los Niños Jesús, en la Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab). Será esta tarde, a partir de las 20.00 horas.