La productora extremeña Glow vuelve a la carrera por los Goya con dos cortometrajes de animación

La productora almendralejense Glow vuelve a situarse en el foco del cine nacional al entrar de nuevo en la carrera por los Premios Goya. Dos de sus producciones, ‘El corto de Rubén’ y ‘O Estado de Alma’, han sido incluidas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en la shortlist de la 40 edición de los Goya en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, un listado formado por quince obras del que saldrán únicamente cinco nominaciones. Las nominaciones definitivas se harán públicas el 18 de diciembre.

La noticia confirma el peso creciente de Glow dentro de la animación española y europea, consolidando una trayectoria en la que la productora ha destacado por su estilo visual, la sensibilidad narrativa y la colaboración con estudios nacionales e internacionales.

El corto de Rubén

El corto de Rubén es una producción propia de Glow, dirigida por José María Fernández de Vega y escrita por Mary Cruz Leo. La obra narra la historia de Javier, un apasionado del cine que se lanza a rodar su primer cortometraje, encontrándose por el camino con personajes estrafalarios que acaban transformando su proyecto y también su forma de entender la creación.

El film acumula una extensa trayectoria internacional, con selecciones en festivales como el Flickers Rhode Island International Film Festival (EE. UU.), calificador para los Oscar, el Palm Springs Animation International Film Festival (EE. UU.), la Semana de Cine de Medina del Campo, el Festival de Cine de Madrid o el Festival Cinema Ibérico de Badajoz. Ha sido premiado como Mejor Corto de Animación en el Festival de Cine de Comedia de Cuenca, en el Festival Internacional de Sax, en el Concurso K-Lidoscopi de Cullera, en el Certamen Nacional de Cortos de Astorga y en el Tri-Cities International Film Festival (EE. UU.), además de obtener el Premio al Mejor Guion en el Festival de Tarazona y el Moncayo.

O Estado de Alma

Por su parte, O Estado de Alma, dirigida y escrita por Sara Naves, es una coproducción entre Glow y la portuguesa Sardinha em Lata. El corto aborda la salud mental a través de su protagonista, Alma, quien experimenta cada día una transformación física diferente que refleja sus emociones.

Ha sido seleccionada en más de treinta festivales y ha recibido premios como el Premio Especial del Jurado en el Festival de Animação de Lisboa, el Best New Talent del Concurso Internacional ANIMAYO de Las Palmas y el Grand-Prix del Aichi International Women’s Film Festival (Japón).

Además, Glow participa como productora asociada en ‘Está por venir (y tendrá tus ojos)’, de Sultana Films, también finalista al Goya en la misma categoría.