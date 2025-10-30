Reabre en Badajoz la Galería de Fusileros, que llevaba más de dos años cerrada

La Galería de Fusileros reabre al público desde mañana viernes, 31 de octubre. Llevaba cerrada 26 meses, desde septiembre de 2023.

El Ayuntamiento acaba de anunciar su reapertura. A través de una nota, recuerda que la Galería de Fusileros del baluarte de San Pedro es un espacio patrimonial de la ciudad situado en su fortificación abaluartada "que ha mejorado y reubicado su alumbrado a través de los servicios municipales para poder realizar su apertura al público". Estos trabajos han sido el motivo de que haya permanecido tanto tiempo cerrada.

Entrada de la Galería de Fusileros. / Ayuntamiento de Badajoz

Con su reapertura, se une a la oferta monumental de la ciudad junto al Fuerte de San Cristóbal, Puerta de Palmas, las torres de Espantaperros, Santa María y de los Acevedo, el edificio de Galera en los jardines del mismo nombre y el yacimiento del Alpéndiz. El horario de apertura de todos ellos es de jueves a domingo por la tarde de 17.00 a 20.00 horas y los fines de semana también en horario matinal de 11.00 a 14.00 horas.

El ayuntamiento aprovecha para recordar el cierre nocturno de la Alcazaba los viernes y sábado de 23.00 a 7.00 horas.

Se recuperó hace diez años

El ayuntamiento recuperó la Galería de Fusileros como espacio visitable hace diez años, en 2015, cuando era alcalde el popular Francisco Javier Fragoso. Llevaba tapiada y oculta más de medio siglo, aunque su existencia estaba documentada. Una vez rehabilitada, la Galería de fusileros del baluarte de San Pedro, situada entre el parque de la Legión y los Jardines de La Galera, se convirtió en la única de la ciudad recuperada y puesta en valor para ser visitada.

Otras cinco galerías se conservan en los baluartes de Santa María, San Roque (en el palacio de congresos), San Vicente (en la bajada de Castelar al parque Infantil) y dos en el baluarte de San José, donde se encuentra la comisaría de la Policía Nacional. En concreto, la del palacio de congresos está intacta y las de San José, en uso por la policía, una para prácticas de tiro y otra de almacén. En la de San Vicente, una parte la utiliza el servicio de Parques y Jardines y otra está anexionada al instituto Castelar.

La galería del baluarte de San Pedro data de 1778 y fue obra del ingeniero militar Pedro Ruiz de Olano, que buscaba ensanchar los baluartes y, en este engrosamiento, en lugar de rellenarlo de tierra, creó la galería con aspilleras para fusilería. Su misión era defender el foso de posibles ataques. Tenía que estar lo suficientemente alta como para que desde fuera no pudiera atacarse al interior. Estuvo en servicio sobre todo durante la Guerra de la Independencia, cuando demostró su utilidad. Los ataques de entonces aún son perceptibles en una aspillera que quedó destrozada por un cañonazo. A partir de entonces, como ocurrió con el resto de la fortificación, su valor estratégico militar fue decayendo hasta principios del siglo XX, cuando fue cedida al ayuntamiento. En los años 40, cuando se construyeron en el interior del baluarte unas casas de realojo tras una riada del Rivillas, se cegó la entrada. Así permaneció más de medio siglo.

Durante el tiempo que ha permanecido cerrada estos dos años la Galería de Fusileros, el grupo municipal socialista ha pedido explicaciones al equipo de gobierno local sobre los motivos por los que no ha sido visitable tantos meses.