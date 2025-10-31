Más de 100 mujeres tienen medidas de protección activas en Almendralejo

Más de cien mujeres tienen en la actualidad medidas de protección activas frente a situaciones de violencia de género en Almendralejo, según los datos expuestos durante la inauguración del IV Congreso Nacional de Comunicación en Violencia de Género e Igualdad, que se celebra este jueves y viernes en el Palacio del Vino y la Aceituna. De ellas, aproximadamente el 28% son mujeres extranjeras, un dato que refleja la necesidad de reforzar recursos y estrategias que lleguen a todas las víctimas con independencia de su origen.

El alcalde de la ciudad, José María Ramírez, intervino en la apertura del congreso para subrayar que, pese a los avances en sensibilización y prevención, los datos continúan siendo “alarmantes” y muestran que la igualdad real sigue siendo un desafío pendiente. Ramírez destacó que Almendralejo se ha convertido en punto de encuentro nacional para profesionales, instituciones y medios de comunicación que comparten el compromiso de construir una sociedad libre de violencia machista.

El encuentro, organizado por la Diputación de Badajoz, contó también con la presencia de su presidenta, Raquel del Puerto, quien señaló la importancia de fortalecer la educación en igualdad y el acompañamiento integral a las víctimas. La conferencia inaugural fue impartida por la médica y divulgadora almendralejense Miriam Al Adib Mendiri, bajo el título “Tecnología y violencia machista: desafíos frente al acoso digital”, centrada en las nuevas formas de agresión y control a través de entornos tecnológicos.

El alcalde recordó la labor coordinada de cuerpos de seguridad, servicios sociales, asociaciones y centros educativos, y reiteró que la lucha contra la violencia de género requiere constancia, unidad y responsabilidad colectiva. “Acoger este congreso nos honra, pero también nos interpela: debemos seguir trabajando para garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres”, afirmó.