Visto para sentencia: solo los dos menores varones son acusados de asesinar a Belén Cortés

Tras tres días, el juicio por el crimen de Belén Cortés Flor ha quedado visto para sentencia este viernes.

La acusación particular, en manos de Raúl Montaño, ha modificado sus conclusiones provisionales y se ha alineado con la tesis de la fiscalía, por lo que solo acusa a los dos menores varones como autores materiales del asesinato de la educadora y rebaja a cómplice el grado de participación en los hechos de la tercera imputada.

El ministerio público mantiene la petición de 6 años de internamiento en régimen cerrado para los dos chicos, que cuando sucedieron los hechos tenían 14 y 15 años, y 5 para la adolescente de 17 años.

El abogado de la familia solicita 6 años de internamiento para todos (inicialmente pedía 8 años para ella).

Por su parte, dos de las defensas han insidtido en su absolución. La tercera no ha hecho declaraciones al respecto.

Los hechos

Los hechos que se han enjuiciado tuvieron lugar cerca de la medianoche del pasado 9 de marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la Urbanización Guadiana, gestionado por la empresa Cerujovi y dependiente de la Junta de Extremadura.

La educadora se había incorporado a su puesto de trabajo solo un par de horas antes. Estaba sola en la vivienda al cargo de cuatro menores, los tres juzgados y otro que no está imputado en los hechos, pero que fue testigo. Este último, en su declaración ante la jueza solo incriminó a los dos chicos en el crimen y a la chica, únicamente en el robo de pertenencias de la víctima y el piso tutelado, antes de huir en el coche de Belén Cortés a Mérida, donde fueron detenidos a las pocas horas.

Durante los tres días de juicio, estaban citados a declarar más de 50 testigos, aunque se ha renunciado finalmente a algunos de ellos.

Santi García

Los últimos en prestar declaración fueron los menores, que se eximen así mismo de responsabilidad en la muerte de la educadora. Uno de los varones señala al otro como el autor material del crimen y este solo reconoce que estuvo presente, pero que no intervino. La chica, por su parte, ha testificado que,sus dos compañeros agredieron a la educadora, pero sin precisar quién fue el responsable directo de su muerte. Ella se exculpó y aseguró que no puedo hacer nada para evitar el crimen porque "se quedó paralizada".

Los forenses ratificaron que Belén Cortés fue atacada de manera "sorpresiva", que no presentaba heridas defensivas y que fue golpeada y estrangulada con un cinturón.