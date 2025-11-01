El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada

La casa encantada de Cerro Gordo abrió sus puertas por Halloween. El barrio celebró el 31 de octubre con distintas actividades y cientos de familias se volcaron en una cita que ganó en vistosidad y participación. Las calles de esta urbanización de Badajoz se llenaron de disfraces, sustos y buen ambiente en una gran fiesta para todas las edades.

Este año, como novedad, la asociación de vecinos organizó su propio pasaje del terror, una iniciativa inspirada en la misteriosa familia Montalvo que causó gran expectación.

Hasta ahora, un grupo de familias y amigos del barrio llevaba tres años creando pequeños pasajes en sus propias casas, pero esta vez decidieron dar el salto a la sede vecinal, para que todos pudieran disfrutar de una experiencia más profesional. “Queríamos hacerlo más accesible y con más medios, así que trasladamos la idea a la asociación”, explica la organización.

Ladillo: La misteriosa familia Montalvo

Dentro del local, los visitantes se encontraron con una historia que añadía un toque de intriga. La trama giraba en torno a la familia Montalvo, una saga de coleccionistas de arte que, según el relato, ponía en alquiler su mansión de lujo en la plaza más céntrica del barrio. "El rumor dice que un artista de primer nivel la ha alquilado para pasar el fin de semana, pero algo inquietante ocurre entre sus paredes", advertían.

Para descubrir el resto del misterio, los asistentes tuvieron que atreverse a pedir 'truco o trato' y dentro de la mansión, se sumergieron en una experiencia con efectos de luces, sonidos y una cuidada escenografía diseñada durante más de un mes por el grupo de vecinos.

El pasaje se realizó con pases reducidos de entre 10 y 15 personas pero se formó una cola tan grande en la puerta, que no todos aguantaron para entrar a verlo.

La otra gran atracción de la noche fue el 'truco o trato', que volvió a reunir a grupos de niños y adultos disfrazados recorriendo los pisos y adosados decorados. En total, fueron 18 viviendas las que participaron oficialmente, todas ellas señaladas en un mapa que permitió seguir la ruta con facilidad. “Hay decoraciones para todos los gustos”, comentó un grupo de adolescentes, “desde escenarios que evocan películas hasta pequeños detalles en los rellanos”.

Concurso de disfraces y música

Antes de la apertura del pasaje se realizó un flashmob temático de Halloween a cargo de los monitores de Latin Feeling y por primera vez se celebró un concurso de disfraces, con una veintena de niños inscritos. Los ganadores recibieron tarjetas regalo de El Corte Inglés, como Blanca Díaz de la Flor, de 7 años, que consiguió el premio al disfraz 'más asustadizo' con su traje inspirado en el personaje de 'La novia cadáver'.

Con todo esto, Cerro Gordo demostró que cuando sus vecinos se proponen algo, el resultado es de miedo, en el mejor de los sentidos.