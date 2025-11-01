Monesterio celebra Halloween en colaboración con el alumnado del IES Juan Calero

La tarde amenazaba lluvia y la organización decidió trasladar la fiesta de Halloween hasta el pabellón multiusos del recinto ferial. En esta edición, el ayuntamiento contó con la colaboración del alumnado de 4º de la ESO, del Instituto de Secundaria Maestro Juan Calero. Están preparando un viaje fin de curso a Valencia, con lo que, con el objetivo de recaudar fondos, idearon, una actividad benéfica, que resultó muy participativa.

La fiesta comenzó con el tradicional concurso de postres terroríficos. Este año presentaron sus dulces una decena de familias. Tras la deliberación del jurado, la concejala de Juventud, María del Mar Megías, anunció el nombre de los 3 postres ganadores. Acompañada por la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz, la organización entregó el primer premio al postre, ‘El banquete del miedo’, de Ara Lancharro. Javier y Elisa Garrote, se hicieron merecedores del segundo premio, con su postre, ‘Cabecitas terroríficas’. El tercer premio fue para el dulce bautizado como ‘Terroríficamente bueno’, elaborado por María García. Por tratarse de un concurso familiar, los premios consistieron en cestas de productos valoradas en 100, 80 y 50 euros. Una vez finalizada la entrega de premios, los asistentes pudieron degustar todos los postres presentados al concurso.

Los postres presentados a concurso / Rafa Molina

Fiesta

La tarde continuó con una fiesta del terror en la que, niños y jóvenes, disfrutaron de una fiesta muy participativa. La complicidad y el llamamiento realizado por parte de las AMPAS del IES Juan Calero y el Colegio El Llano, resultó todo un éxito de participación. Familias al completo acudieron con hijos y nietos para participar de todas las actividades organizadas por el alumnado del Instituto.

El alumnado de 4º de la ESO organizó talleres para los niños y niñas / Rafa Molina

Hubo concurso de disfraces, talleres de pintacaras, photocall viviente, flasmod endiablado, e incluso, actividades deportivas y la rifa de una cesta de chocolates. Las madres del alumnado fueron las encargadas de atender la barra benéfica, con precios muy populares, a beneficio de la excursión fin de curso de los chicos y chicas de 4º de la ESO, en la que, además de café, chocolate, montaditos o perritos calientes, no faltaron las típicas castañas asadas.

Organizada por el ayuntamiento y la Universidad Popular, la fiesta, contó con la colaboración de la Diputación Provincial de Badajoz y las AMPAS, Vía de la Plata, del IES Maestro Juan calero y El Llano.