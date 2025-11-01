Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos
Monesterio cumple con el rito y la tradición de visitar a sus difuntos en el día de Todos los Santos
El ayuntamiento amplía horarios para visitas ininterrumpidas entre las 8:00 y las 19:00 horas, hasta el día 30 de noviembre
La Parroquia San Pedro Apóstol celebrará misa, este domingo, a las 17:00 horas, en las instalaciones del cementerio municipal
Centenares de monesterienses volvieron a cumplir con el rito y la tradición de visitar el cementerio municipal, para rendir homenaje y honrar a sus difuntos. Esta tradición, que pasa de generación en generación, llena de visitantes las instalaciones de un camposanto que, con el objetivo de facilitar las visitas, previas y posteriores, a la celebración del Día de Todos los Santos, amplía sus horarios de apertura, ininterrumpidamente, entre las 8:00 de la mañana y las 19:00 horas, entre el pasado 27 de octubre, hasta el 30 de noviembre.
En declaraciones del concejal de Urbanismo, Antonio José Villalba, durante las semanas previas a esta celebración, “el ayuntamiento, contrató al personal necesario para la limpieza y pintura del recinto y de todas sus zonas ajardinadas”. Un mantenimiento que, “se realiza a lo largo de todo el año”, pero que, al llegar estas fechas, “se incrementa”, debido al notable aumento de visitas por parte de la ciudadanía.
Este primer fin de semana del mes de noviembre, el cementerio volvió a lucir con el color de las flores frescas que, familiares y amigos, depositan en los nichos de sus seres queridos. Familias enteras, cumplen con la ceremonia de limpiar lápidas, poner flores y encender velas, en momentos de silencio para el recuerdo de quienes ya no se encuentran con nosotros.
Celebraciones litúrgicas
En Monesterio, es tradición, que una vez al año, se celebre misa en las instalaciones del camposanto. Desde la Parroquia San Pedro Apóstol, se anuncia que, este año, será, a la 17.00 horas. Su párroco, Miguel Ángel García, explica que, con esta celebración, “se muestra el recuerdo, más que triste, agradecido, a esas personas que nos han acompañado, nos dieron lo mejor de sí mismas y no olvidamos, porque llevamos en nuestro corazón”. Por el recinto en el que se celebra, la de este domingo volverá a ser una “Eucaristía muy especial”. El lugar, “invita al silencio y a la oración”.
Por su parte, desde la Hermandad de la Virgen de Tentudía, también se ha invitado a toda la comunidad a participar en una misa en memoria de los Fieles Difuntos, que se celebrará este domingo, 2 de noviembre, en la ermita de Tentudía, a las 10 de la mañana.
