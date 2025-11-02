Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos

Se acabó el usar y tirar. Comprar un artículo nuevo cuando se estropea otro no es la única solución. La reparación de todo tipo de enseres domésticos es algo que, si bien se había perdido con los años, los pacenses han vuelto a recuperar en los últimos tiempos. Y va en aumento. Según confirman las tiendas de esta índole de la ciudad de Badajoz, la práctica cada vez es más habitual.

Desde el establecimiento Reelectro confirman que han registrado un aumento considerable de reparaciones en los últimos meses. Tras el periodo estival, han recibido oleadas de clientes solicitando la reparación de todo tipo de productos. Desde tostadoras y microondas hasta planchas con más de una década de uso.

Las causas

Soledad, encargada de atención al público en esta tienda ubicada en San Roque, detalla que este incremento “no se debe solo a lo que pudiera suponer la compra de un artículo nuevo”. Según comenta, el consumidor está tomando conciencia en temas de generación de residuos. “Ahora las personas son más conscientes de que casi cualquier aparato puede tener una segunda vida”, sostiene.

El boca a boca y la preferencia por alargar la vida útil de los productos han impulsado esta tendencia. También lo ha hecho la proliferación de negocios especializados.

En Reparatronic coinciden en que la demanda de arreglos de electrodomésticos ha crecido, aunque desde su punto de vista, lo ha hecho de forma más moderada. Yaisiel, responsable del establecimiento y con más de una década de experiencia, señala que este aumento “puede deberse a motivos ecológicos más que económicos”. Según explica, cada vez más usuarios prefieren “reparar antes que generar nuevos residuos, incluso cuando económicamente no compensa”. También destaca que “el mercado actual está dirigido al consumo rápido: aparatos que hace años costaban dos mil euros hoy pueden encontrarse por trescientos, pero su vida útil rara vez supera los dos o tres años”. En este punto se decide reparar.

Vicente, autónomo al cargo de ReparaHogar 24h con más de veinticinco años de experiencia en el sector, asegura que “la tendencia a reparar ha aumentado en los últimos años, especialmente después de la pandemia”. Explica que los electrodomésticos que más se arreglan son “las lavadoras y los lavavajillas”, aunque confiesa que, cuando el coste de la reparación supera “los ciento y pico euros, muchos clientes prefieren comprar uno nuevo con su garantía”.

Los comercios coinciden en que la reparación se ha convertido en una alternativa cada vez más habitual entre los vecinos de Badajoz. Pese a que el precio de los electrodomésticos sigue estabilizado, muchos optan por el arreglo, lo que refleja un cambio de mentalidad de consumo en la localidad pacense.