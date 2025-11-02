Bartolomé García, nuevo Hermano Mayor de la hermandad de la Oración en el Huerto en Almendralejo

La Parroquia de San Roque fue el escenario del acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Real Hermandad de la Oración en el Huerto, en una ceremonia que reunió a hermanos, devotos y miembros de la comunidad parroquial. El nuevo equipo directivo estará encabezado por Bartolomé García Rodríguez, que asumió el cargo de Hermano Mayor. Junto a él, Fran Pérez García tomó posesión como Vice Hermano Mayor, mientras que Antonio Jesús Herrera Aguilar lo hizo como Administrador, conformando así el núcleo de la nueva dirección que guiará la vida de esta hermandad en los próximos años.

El acto fue presidido por el párroco de San Roque, quien destacó la importancia del servicio y la entrega en la labor cofrade. Con este relevo institucional, la corporación inicia una nueva etapa marcada por el compromiso con sus raíces y la continuidad del trabajo realizado en los últimos años. La Hermandad resaltó su intención de mantener viva la espiritualidad y el patrimonio que la identifican.