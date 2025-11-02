Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intervenida una pistola de aire comprimido en Don Benito

Un vecino fue sorprendido realizando disparos en plena plaza de las Albercas

Pistola de aire comprimido intervenida por la Policía Local de Don Benito.

Pistola de aire comprimido intervenida por la Policía Local de Don Benito. / Policía Local

Samuel Sánchez

Don Benito

La Policía Local de Don Benito ha intervenido esta semana una pistola de aire comprimido y denunciado a un vecino que fue sorprendido realizando disparos en plena Plaza de las Albercas.

Según ha informado Los hechos ocurrieron tras recibir los agentes el aviso de varios vecinos que alertaron sobre la presencia de un hombre armado en este céntrico espacio público. Cuando la patrulla se desplazó hasta el lugar, comprobó que se trataba de una pistola de aire comprimido con la que el individuo estaba disparando hacia los árboles de la plaza, sin causar daños personales ni materiales.

El vecino, denunciado

Los agentes procedieron a intervenir el arma y a formular la correspondiente denuncia por el uso indebido de este tipo de dispositivos fuera de los lugares autorizados. Desde la Policía Local recuerdan que las pistolas de aire comprimido, pese a ser de uso recreativo, pueden generar situaciones de peligro cuando se emplean en espacios públicos.

