¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?

El nombre de Leonor Celdrán Fernández ha saltado al centro del debate político en Badajoz después de que el PSOE haya solicitado su cese como trabajadora del Ayuntamiento por unos comentarios homófobos publicados en su perfil personal de la red social Facebook. Celdrán, hija del que fuera alcalde de la ciudad durante más de una década, Miguel Celdrán, ocupa desde agosto de 2023 un puesto como cargo de confianza del equipo de gobierno del Partido Popular.

Celdrán Fernández se incorporó al consistorio pacense como secretaria del teniente de alcalde, una función incluida dentro de las plazas de personal eventual de libre designación. Según la tabla de retribuciones aprobada en pleno municipal, percibe un salario bruto anual de 34.358,76 euros. Su contratación fue una de las designaciones efectuadas tras la toma de posesión del nuevo gobierno municipal del PP, que se conformó después de las elecciones del 28 de mayo de 2023.

¿Quién es?

Licenciada en Historia del Arte, Celdrán mantiene una larga vinculación con el Partido Popular. En los últimos comicios locales figuró en el puesto número 22 de la candidatura encabezada por Ignacio Gragera, mientras que en 2015 también formó parte de la lista popular, ocupando entonces el puesto número 14 de la lista encabezada por Francisco Javier Fragoso.

Años atrás, su nombre sonó para entrar en el grupo municipal del PP después de la marcha del concejal Germán López Iglesias, que dejó su acta para asumir el cargo de director general de la Policía Nacional. Sin embargo, Celdrán renunció por motivos profesionales, lo que permitió la incorporación de Francisco Javier Pizarro como edil.

La polémica

El pasado sábado, la polémica estalló tras difundirse en redes sociales varias publicaciones atribuidas a Leonor Celdrán en las que, según el PSOE, se vertían expresiones de carácter homófobo. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz presentó un comunicado pidiendo al alcalde "una respuesta inmediata y ejemplar", y reclamó el cese fulminante de la trabajadora por considerar que sus manifestaciones "son incompatibles con los valores de respeto, igualdad y diversidad que debe representar una institución pública".

Desde el Ayuntamiento de Badajoz, por el momento, no se ha emitido una declaración oficial sobre el asunto. Tan solo indicaron que no iban a hacer ninguna declaración al respecto.

Debate en redes sociales

El caso ha generado intenso debate en redes sociales y en el ámbito político local. Algunos usuarios han reclamado medidas ejemplares, mientras que otros defienden el derecho de Leonor Celdrán a expresar opiniones personales en sus perfiles de redes sociales.

En algunos de los comentarios dicen "de casta le viene al galgo", recordando la polémica que generó su padre, Miguel Celdrán, cuando realizó un comentario despectivo hacia la comunidad LGBTI en un programa de radio a nivel nacional. "Aquí a los palomos cojos los echamos para otro lado", afirmó y provocó que el programa El Intermedio de La Sexta convocara una concentración de 'palomos cojos' en Badajoz. Ese fue el germen de la fiesta de Los Palomos que actualmente se celebra en la ciudad. El que fuera alcalde de Badajoz entre 1995 y 2013 recondujo la polémica en oportunidad y desde 2011 se celebra esta fiesta por la diversidad. La participación y la trascendencia de la programación ha hecho que en 2023 fuera declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional.

El futuro de su puesto en el consistorio dependerá de la decisión que adopte el alcalde en los próximos días, mientras la presión política y social continúa aumentando.