Evento
El mercado de coleccionismo de Villanueva amplía su horario este mes
Se celebra hoy domingo en el pabellón Juan Hidalgo y, como es habitual, estarán presentes una treintena de expositores
El mercado mensual de coleccionismo vuelve este domingo 2 de noviembre al pabellón multiusos del recinto ferial de Villanueva de la Serena y lo hace con horario ininterrumpido de diez de la mañana a siete de la tarde. Además, en esta ocasión participarán más de una treintena de puestos.
Según informan desde la organización, se incorporan nuevos expositores y temáticas inéditas, lo que refleja la creciente demanda de participación en un evento que se ha consolidado como cita obligada para coleccionistas y aficionados de toda la región.
El público, con entrada gratuita, podrá comprar, vender o intercambiar todo tipo de objetos coleccionables, desde sellos, monedas, billetes o juguetes antiguos hasta cómics, libros, vinilos, pins, minerales, figuras de Playmobil o Funko, entre otros.
Una de las actividades más esperadas será la quedada de intercambio de cromos , que se celebrará en la zona alta del recinto, punto de encuentro habitual para jóvenes y adultos.
Desde la organización animan a todos los interesados a visitar este mercado, que se celebra mensualmente y mantiene el mismo formato que la Feria del Coleccionismo de marzo, aunque en versión más reducida. Asimismo, el plazo de inscripción para la próxima feria anual se abrirá en las próximas semanas.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús